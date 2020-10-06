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06 жовтня 2020, вівторок, 08:54 9
Азія 2020-10-06T09:45:01+03:00
Українські Новини
Протестуючі в Киргизстані захопили Білий дім і звільнили експрезидента. Одна людина загинула, сотні поранених

Протестуючі в Киргизстані захопили Білий дім і звільнили експрезидента. Одна людина загинула, сотні поранених

Надежда Комендантова
Алмазбек Атамбаєв, Сапар Ісаков, протести в Бішкеку, протести в Киргизстані
Бішкек, мітинг. Фото: Супутник Киргизстан
Бішкек, мітинг. Фото: Супутник Киргизстан

В ніч на 6 жовтня у столиці Киргизстану Бішкеку протестувальники захопили будівлю парламенту – Білий дім – і він загорівся.

За даними на ранок 6 жовтня, число постраждалих в зіткненнях з силовиками зросло до 590, одна людина загинула. Протестуючі вже звільнили з СІЗО колишнього президента Алмазбека Атамбаєва, якого посадили на 11 років з конфіскацією майна, а також колишнього прем'єр-міністра країни Сапара Ісакова з колонії.

Про це повідомляє РІА "Новости" у своєму Telegram-каналі.

За словами представника відомства, 439 осіб після надання першої допомоги були направлені на амбулаторне лікування, 150 - госпіталізовано. 13 постраждалих перебувають у реанімації.

Зіткнення в Бішкеку розпочалися 5 жовтня після оголошення попередніх підсумків виборів до парламенту Киргизстану. Демонстранти вимагали проведення повторних виборів. Для розгону маніфестантів міліція застосовує водомети, сльозогінний газ і світло-шумові гранати.

Вибори в парламент Киргизії пройшли 4 жовтня. Явка досягла 56,5%. За попередніми підсумками, в законодавчий орган пройшли чотири партії: "Бірімдік" ("Єдність", проурядова партія), "Мекен Киргизстан" ("Рідний Киргизстан", проурядова партія), "Киргизстан" (центристська партія) і "Бутун Киргизстан" ("Єдиний Киргизстан", центристська партія). Владуща партія погодилася провести повторні вибори.

Як повідомляли Українські Новини, 7 серпня спецслужби Киргизстану спробували затримати Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш в 20 км від Бішкека. Проте на захист колишнього президента встали його прихильники, і силовикам затримати його не вдалося.

Також на дружину колишнього президента Киргизстану Раїсу Атамбаєву відкрили кримінальну справу.

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