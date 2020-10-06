Протестуючі в Киргизстані захопили Білий дім і звільнили експрезидента. Одна людина загинула, сотні поранених

В ніч на 6 жовтня у столиці Киргизстану Бішкеку протестувальники захопили будівлю парламенту – Білий дім – і він загорівся. За даними на ранок 6 жовтня, число постраждалих в зіткненнях з силовиками зросло до 590, одна людина загинула. Протестуючі вже звільнили з СІЗО колишнього президента Алмазбека Атамбаєва, якого посадили на 11 років з конфіскацією майна, а також колишнього прем'єр-міністра країни Сапара Ісакова з колонії. Про це повідомляє РІА "Новости" у своєму Telegram-каналі. За словами представника відомства, 439 осіб після надання першої допомоги були направлені на амбулаторне лікування, 150 - госпіталізовано. 13 постраждалих перебувають у реанімації. Зіткнення в Бішкеку розпочалися 5 жовтня після оголошення попередніх підсумків виборів до парламенту Киргизстану. Демонстранти вимагали проведення повторних виборів. Для розгону маніфестантів міліція застосовує водомети, сльозогінний газ і світло-шумові гранати. Вибори в парламент Киргизії пройшли 4 жовтня. Явка досягла 56,5%. За попередніми підсумками, в законодавчий орган пройшли чотири партії: "Бірімдік" ("Єдність", проурядова партія), "Мекен Киргизстан" ("Рідний Киргизстан", проурядова партія), "Киргизстан" (центристська партія) і "Бутун Киргизстан" ("Єдиний Киргизстан", центристська партія). Владуща партія погодилася провести повторні вибори. Як повідомляли Українські Новини, 7 серпня спецслужби Киргизстану спробували затримати Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш в 20 км від Бішкека. Проте на захист колишнього президента встали його прихильники, і силовикам затримати його не вдалося. Також на дружину колишнього президента Киргизстану Раїсу Атамбаєву відкрили кримінальну справу.