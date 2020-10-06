Готуємо восени: рецепт ароматного супу з запечених грибів

В Україні в розпалі "тихе полювання", запашних грибів в лісі можна знайти вдосталь. А вже вдома з їх можна запекти та приготувати ароматний грибний суп, який порадує всіх мешканців. Рецептом поділилася випускниця кулінарної школи Ольга Фандоріна.

Нам потрібно:

1 кг будь-яких грибів

4 ст. л. рослинної олії

1 невеликий пучок петрушки

650-750 мл овочевого бульйону

сіль

чорний мелений перець за смаком

оливкова олія для подачі

сухарики для подачі



Готуємо:

Розігрійте духовку до 190°C. Велике неглибоке деко застеліть фольгою або папером для випічки.



Видаліть ніжки у грибів, капелюшки розріжте на чотири частини. Збризніть гриби олією, приправити сіллю і перцем, перемішайте руками. Поставте в духовку і запікайте 25 хвилин. Додайте в деко очищений часник і поверніть в духовку ще на 5-7 хвилин.



Перекладіть весь вміст дека, разом з соком, в чашу блендера. Додайте листя петрушки (відкладіть трохи для прикраси) і частину гарячого бульйону. Подрібніть до однорідності. Швидше за все, доведеться закладати гриби і бульйон в блендер частинами, щоб не перевантажувати.



Розведіть суп гарячим бульйоном до потрібної густоти. Приправте сіллю і перцем за смаком. Розлийте в тарілки, додайте сухарики, збризніть оливковою олією і посипте нарізаним листям петрушки.

Як повідомляли Українські Новини, будьте вкрай обережні в зборі грибів - з початку року вже 60 людей отруїлися грибами, 1 - на смерть.

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