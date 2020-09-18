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18 вересня 2020, пʼятниця, 15:13 6
Суспільство 2020-09-18T16:45:02+03:00
Українські Новини
З початку року 60 людей отруїлися грибами, 1 - насмерть

З початку року 60 людей отруїлися грибами, 1 - насмерть

Ольга Фандорина
Отруєння грибами, Величезні гриби, симптоми отруєння грибами
Гриби. Осінь. Погода. Фото: bc-like.com
Гриби. Осінь. Погода. Фото: bc-like.com

З початку року 60 людей отруїлися дикорослими грибами, 1 людина загинула.

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини.

"З початку року зареєстровано 60 постраждалих осіб внаслідок отруєння дикорослими грибами, з них одна людина померла", - сказано в ньому.

По 8 осіб отруїлося грибами в Донецькій і Дніпропетровській областях, по 5 - у Рівненській, Вінницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях, 4 людини - у Черкаській області, по 3 людини - у Волинській і Полтавській областях.

У Житомирській, Закарпатській, Харківській , Херсонській, Львівській областях отруїлися по 2 людини, в Івано-Франківській, Кіровоградській, Одеській і Сумській областях - по 1 людині.

Центр громадського здоров'я закликає збирати тільки "знайомі" гриби, не збирати гриби, що викликають сумніви, і не купувати дикорослі гриби з рук.

Як повідомляли Українські Новини, під Чорнобилем спіймали людей з радіоактивними грибами та ягодами.

Тим часом в лісах Хмельницької області з'явилися трюфелі.

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