З початку року 60 людей отруїлися грибами, 1 - насмерть

З початку року 60 людей отруїлися дикорослими грибами, 1 людина загинула. Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини. "З початку року зареєстровано 60 постраждалих осіб внаслідок отруєння дикорослими грибами, з них одна людина померла", - сказано в ньому. По 8 осіб отруїлося грибами в Донецькій і Дніпропетровській областях, по 5 - у Рівненській, Вінницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях, 4 людини - у Черкаській області, по 3 людини - у Волинській і Полтавській областях. У Житомирській, Закарпатській, Харківській , Херсонській, Львівській областях отруїлися по 2 людини, в Івано-Франківській, Кіровоградській, Одеській і Сумській областях - по 1 людині. Центр громадського здоров'я закликає збирати тільки "знайомі" гриби, не збирати гриби, що викликають сумніви, і не купувати дикорослі гриби з рук. Як повідомляли Українські Новини, під Чорнобилем спіймали людей з радіоактивними грибами та ягодами. Тим часом в лісах Хмельницької області з'явилися трюфелі.