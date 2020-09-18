З початку року 60 людей отруїлися грибами, 1 - насмерть

З початку року 60 людей отруїлися дикорослими грибами, 1 людина загинула.

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини.

"З початку року зареєстровано 60 постраждалих осіб внаслідок отруєння дикорослими грибами, з них одна людина померла", - сказано в ньому.

По 8 осіб отруїлося грибами в Донецькій і Дніпропетровській областях, по 5 - у Рівненській, Вінницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях, 4 людини - у Черкаській області, по 3 людини - у Волинській і Полтавській областях.

У Житомирській, Закарпатській, Харківській , Херсонській, Львівській областях отруїлися по 2 людини, в Івано-Франківській, Кіровоградській, Одеській і Сумській областях - по 1 людині.

Центр громадського здоров'я закликає збирати тільки "знайомі" гриби, не збирати гриби, що викликають сумніви, і не купувати дикорослі гриби з рук.

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