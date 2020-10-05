У трьох знаків зодіаку сьогодні можливі неприємності в справах, - астролог

За гороскопом на сьогодні, 5 жовтня, Близнюки, Діви і Водолії зіткнуться з неприємностями. Детальніше про астрологічний прогноз для представників цих знаків зодіаку на понеділок розкажуть Українські Новини.

Близнюки

Близнюків чекає складний день, протягом якого їм доведеться вирішувати проблеми на роботі. Зірки запевняють, що представникам цього знаку належить звалити на свої плечі нові обов'язки або повернутися до справ минулого, щоб виправити всі недоліки. У понеділок Близнюкам складно буде контролювати емоції, а настрій протягом дня буде змінюватися. Спробуйте скрасити цей період приємними дрібницями, можна дозволити собі незаплановані покупки.

Діва

В цей день слід з усією відповідальністю підійти до вирішення поставлених завдань, адже безвідповідальна поведінка може призвести до проблем. Зірки запевняють, що Дівам потрібно ініціативність в справах. Також в цей час важливо подбати про фінансову стабільність, інакше будь-які необдумані дії можуть призвести до фінансових втрат. У другій половині дня постарайтеся утриматися від зайвої активності. У цей час важливо економно витрачати свої сили і більше відпочивати.

Водолій

У Водоліїв буде складний. У понеділок представники цього знаку можуть виявитися в епіцентрі скандалу. Тому зірки радять не проявляти упертість, а прислухатися до думки інших людей. Також слід з усією відповідальністю ставитися до роботи і виконувати поставлені завдання скрупульозно. День досить спірний і для будь-яких придбань, вони можуть розчарувати і не принесуть користі в перспективі.

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