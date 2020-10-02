SkyUp вирішила призупинити польоти в Єреван через загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном

Авіакомпанія SkyUp вирішила призупинити польоти в Єреван через загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном . Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Авіакомпанія SkyUp за результатами оцінки нових ризиків тимчасово припиняє польотну програму за маршрутом "Київ - Єреван - Київ". SkyUp продовжував виконувати рейси, поки це залишалося безпечним, однак зараз у Вірменії повідомили про використання систем ППО поблизу столиці", - сказано в ньому.

На сьогодні скасовано рейси, які було заплановано на 2 і 5 жовтня, щодо подальших польотів рішення буде прийматися залежно від розвитку подій.

Пасажири, які вже придбали квитки на скасовані рейси, мають можливість відшкодувати вартість квитка, безкоштовно змінити дату на рейси, починаючи з 9 жовтня, скористатися спеціальним рейсом "Київ - Тбілісі - Київ" (5 жовтня) з організацією трансферного зеленого коридору з Тбілісі до Єревана наземним транспортом.

Як повідомляли Українськi Новини, Державна авіаційна служба заборонила виконання пасажирських і вантажних перевезень в/з аеропортів над територією Нагірного Карабаху (Азербайджан) і прикордонних регіонів (Вірменія).

При цьому рівень загрози застосування ракетних систем "земля-повітря", "повітря-повітря", ПЗРК, БПЛА щодо повітряних суден над територією Вірменії та Азербайджану встановлено як середній.

Раніше SkyUp прийняла рішення не скасовувати рейси в Єреван і Баку.

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