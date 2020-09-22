МОЗ хоче збільшити кількість ліжок для хворих COVID-19

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що під прийом хворих на коронавірусну інфекцію в лікарнях може бути підготовлено максимум 52 тис. ліжок.

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Лівий берег", передають Українські Новини.

"Для нас критичним показником є заповненість ліжок. Тому що це показник того, чи здатні ми надавати медичну допомогу. Здатність, звичайно, обмежена. На сьогоднішній день у нас кількість ліжок, які вже виділені під ковід, практично 36 000. Ми хочемо збільшити ще на 16 000 ліжок. Це максимальна кількість ліжок, яку в країні може бути виділено під ковід", - сказав Степанов.

За його словами, на поточний момент Україна не потребує розгортання польових госпіталів для прийому хворих на коронавірусну інфекцію.

Такі заходи міністр готовий розглядати в тому випадку, якщо заповняться всі місця в лікарнях, і тільки як тимчасові.

Також Степанов стверджує, що при перепрофілюванні лікарень під прийом інфікованих немає екстреної виписки хворих, які лікуються від інших захворювань.

Як повідомляли Українськi Новини, в лікарнях, виділених для хворих на коронавірус, 36,4% ліжок зайняті пацієнтами з COVID-19 або з симптомами коронавірусної хвороби.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я уже в кінці вересня має намір виплатити підвищені зарплати медичним працівникам.

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