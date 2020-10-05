В Україні можуть залучити службових собак для виявлення хворих на COVID-19

Міністерство внутрішніх справ розглядає можливість впровадження превентивного проєкту з підготовки службових собак для виявлення осіб з ознаками коронавірусу у той час, як міністр охорони здоров'я впевнений, що цього тижня захворюваність COVID-19 перевищить 5 тис. випадків на добу

Про це йдеться в повідомленні МВС з посиланням на слова заступника міністра внутрішніх справ Тетяни Ковальчук, передають Українські Новини.

Відзначається, що Консультативна місія Європейського Союзу (EUAM) провела вебінар за участю доцента ветеринарного факультету університету Гельсінкі Анни Гіельм-Бйоркман про те, як правильно тренувати собак-нюхачів для виявлення людей з ознаками COVID-19.

Зазначено, що вперше цей превентивний інструмент боротьби з пандемією почали використовувати в Фінляндії в кінці вересня.

"Собаки-нюхачі, які зараз працюють в аеропорту Гельсінкі, спеціально навчені виявляти запах вірусу в зразках поту, зібраних на серветках пасажирів, що прибувають. Собаці потрібно всього 10 секунд для виявлення особи з ознаками COVID-19. Після цього пасажиру пропонується пройти безкоштовно тест на коронавірус в медичному центрі аеропорту", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що пізніше фінський досвід почали використовувати та інші групи дослідників, зокрема з Великобританії та Франції, які також тренують собак розпізнавати коронавірус.

"COVID-19 є глобальним викликом, який вимагає нових та інноваційних підходів. Використання собак для виявлення COVID-19 - це дійсно новаторська ініціатива. EUAM має можливість сприяти передачі знань в Україні. Це є частиною підтримки EUAM для надання допомоги українським партнерам, які борються з пандемією. Ми сподіваємося розвинути цю ініціативу в найближчі місяці", - сказав керівник місії Антті Теему Хартікайнен.

Говорячи про уразливість системи безпеки, викликаної пандемією коронавірусу, заступник міністра внутрішніх справ наголосила на важливості мобілізації зусиль, вивчення передових європейських практик для забезпечення стабільності та безпеки.

"Для нас досвід ЄС в цій сфері є дуже важливим. Використання службових собак для різних цілей правоохоронної системи вже давно не новина. Кінологічні служби працюють і в Національній поліції, і в Державній прикордонній службі, і в Національній гвардії", - зазначила Ковальчук.

Як повідомляли Українськi Новини, 4 жовтня кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 3 771 до 230 233, кількість померлих від захворювання - на 33 особи до 4 430.

Крім того, сімейний лікар повинен направляти до осіб, у яких підозрюють коронавірус, мобільну бригаду, а не "відправляти в подорож по лабораторіях".

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