Ракам посміхнеться удача, Рибам не варто приховувати свої бажання, - гороскоп від Глоби на сьогодні

За гороскопом на понеділок, 5 жовтня, астролог Павло Глоба радить зробити всі найважливіші справи в першій половині дня, щоб домогтися успіху. Докладним астрологічним прогнозом на понеділок, 5 жовтня, розповів Павло Глоба .

Овен

За гороскопом на понеділок, день для Овнів видасться досить одноманітним. Щоб хоч трохи себе розважити, можете виїхати незвичайним маршрутом, зустрітися з давніми друзями, знайти незвичайне хобі, відвідати популярні тренінги.

Телець

У понеділок у Тельців може зрости особиста чарівність. Це відмінний фундамент для того, щоб завести романтичні і ділові знайомства, спілкуватися, жартувати.

Близнюки

Близнюкам в цей день не рекомендується ставити експерименти в любові. Ймовірно, щось піде трохи не так, і результат цих експериментів виявиться непередбачуваним. Кращий сценарій понеділка - повернення до справ, які постійно відкладали на потім.

Рак

Ракам в цей день може посміхнутися везіння. Можливо, хтось виграє в лотерею, хтось знайде спонсора для своїх креативних ідей. Деякі представники цього знаку з вигодою позбудуться старих речей, продавши їх через популярну дошку оголошень. Понеділок підходить для великих покупок.

Лев

Леви в цей день можуть сміливо брати участь у будь-яких видах змагань. Шанс на успіх дуже великий, але багато чого буде залежати від власної кмітливості (сміливості, сили, завзяття). Вечір понеділка, швидше за все, завершиться в колі близьких людей.

Діва

У Дів в цей день є всі шанси стати жертвою осінньої хандри. Не виключено, що причиною апатії стане втому від напруженого графіка життя. Змініть на час звичну обстановку.

Терези

Терезам в цей день рекомендується відправитися за покупками. Є висока ймовірність, що вдасться придбати багато цінних речей за зниженою вартістю. Везіння також передбачається в сфері почуттів. Дійте, якщо є мета підкорити особистість протилежної статі.

Скорпіон

Скорпіони в понеділок будуть прискіпливими не тільки до себе, але і до інших. Постарайтеся не зіпсувати нікому день.

Стрілець

Стрільці зможуть випадково проникнути туди, де і не планували опинитися. Висока ймовірність стати випадковим свідком конфлікту сусідів або несподівано розкрити чийсь секрет. Постарайтеся швидше перемкнути увагу на щось інше.

Козеріг

Щоб перемогти, Козерогам потрібно проявити терпіння і холоднокровність. Чим менше емоцій покажуть представники цього знаку, тим кращі умови їм підготує доля.

Водолій

День відмінно підійде для занять фізичною працею. Таким чином представники цього знаку зможуть відпочити від розумової роботи і провести день з користю для себе і оточуючих.

Риби

Постарайтеся не приховувати своїх бажань. Цілком ймовірно, що хтось поруч з представниками цього знаку хоче того ж.

Раніше Українські Новини повідомляли про те, які астрономічні явища очікуються в жовтні.

Також астролог Павло Глоба розповів, що чекає всіх знаків зодіаку в жовтні.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини