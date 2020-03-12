У той час як в Україні оголосили карантин через коронавірус, голова Верховної Ради Дмитро Разумков обмежив відвідування Верховної Ради до 3 квітня для всіх осіб, крім народних депутатів та їх помічників, а також тих, хто працює в парламенті на постійній основі.

Про це йдеться в розпорядженні Разумкова, опублікованому на сайті Ради, передають Українські Новини.



"Тимчасово, до 3 квітня 2020 року, обмежити допуск до адміністративних будівель, споруд і службових приміщень Верховної Ради України для всіх осіб, крім народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України, помічників-консультантів народних депутатів України, які працюють за строковим договором на постійній основі", - сказано в ньому.



Він розпорядився головам комітетів Верховної Ради, тимчасових спеціальних комісій, тимчасових слідчих комісій проводити засідання виключно в адміністративних будівлях Ради.



Також посадовці, науковці, експерти, фахівці-практики та представники громадськості, запрошені на засідання комітетів Ради, тимчасових спеціальних комісій, тимчасових слідчих комісій, повинні брати участь у таких засіданнях в режимі відеоконференції.



Разумков розпорядився скасувати всі відрядження депутатів до 3 квітня.



Відвідування Ради як виняток можливе за окремою акредитацією журналістів і технічних працівників засобів масової інформації виключно в пресцентрі на третьому поверсі будівлі Ради.



Контроль за виконанням цього розпорядження Разумков залишив за собою.



Як повідомляли Українські Новини, голова Верховної Ради Дмитро Разумков настійно рекомендує депутатам парламенту відмовитися від закордонних відряджень.



Тим часом в Україні підтвердили два нових випадки коронавірусу.