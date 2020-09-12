Вихідні в жовтні-2020. Скільки відпочиватимуть українці

Після того, як у вересні великих офіційних свят на календарі не було, тому і довгих вихідних цього місяця немає, водночас у жовтні 2020 року українців очікують додаткові вихідні. Про те, скільки днів відпочинку буде в наступному місяці, розкажуть Українські Новини.

Так, згідно з розпорядженням Міністерства соціальної політики України, в жовтні українців чекає додатковий день відпочинку.

У жовтні на Покрову відзначається державне свято - День захисника, на честь якого уряд передбачив додатковий вихідний. Цього року 14 жовтня випадає на середу, яка і буде неробочий.

Крім того, вівторок, 13 жовтня, має бути передсвятковим робочим днем, скороченим на 1 годину.

Таким чином, в жовтні всього очікується 10 вихідних днів.

Зазначимо, що 14 жовтня відзначається також один з 12 найважливіших православних свят в році - Покров Пресвятої Богородиці.

Як повідомляли Українські Новини, в кінці серпня православні святкували Успіння Пресвятої Богородиці .

Також 11 вересня православні християни святкували усікновення глави Іоанна Предтечі .

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