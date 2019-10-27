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27 жовтня 2019, неділя, 05:00 8
Суспільство 2019-10-27T06:15:02+02:00
Українські Новини
Україна перейшла на зимовий час: куди переводити стрілки і як адаптуватися

Україна перейшла на зимовий час: куди переводити стрілки і як адаптуватися

Переведення годинника, зимовий час, перехід на зимовий час, котра година
Годинник. Фото: pixabay.com
Годинник. Фото: pixabay.com

Сьогодні, в ніч з 26 на 27 жовтня Україна почала жити за зимовим часом. Переведення годинників відбулося о 4 годині ранку. Стрілки потрібно було перевести на годину назад, таким чином, отримавши додаткову годину.

Переведення годинників на зимовий час регламентується постановою Кабміну №509 "Про порядок обчислення часу на території України" від 13 травня 1996 року.

Згідно з ним, в останню неділю жовтня о 4:00 стрілки годинника переводять на 1 годину назад. Зазначається, що зимовий час вводять для економії електроенергії, а також, щоб більш ефективно використовувати світловий день.

У 2011 року Верховна Рада проголосувала за скасування переходу на зимовий час слідом за Росією та Білоруссю, але вже через місяць Рада скасувала це рішення.

Більшість лікарів відзначає негативний вплив переведення годинників на зимовий і літній час, оскільки збивається режим. Щоб уникнути негативних наслідків для здоров'я, до переведення годинників радять звикати поступово, змінюючи свій графік сну плавно. Починати потрібно за кілька тижнів.

Крім того, лікарі радять звернути увагу на харчування, уникнути жорстких дієт і вживання жирної їжі, а також більше часу проводити на свіжому повітрі.

Раніше повідомлялося про те, які країни переводять стрілки двічі на рік, а також як допомогти організму справитися зі зміною режиму.

В ніч з 30 на 31 березня 2019 року Україна перейшла на зимовий час.

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