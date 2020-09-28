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28 вересня 2020, понеділок, 12:47 6
Силові структури 2020-09-28T13:30:02+03:00
Українські Новини
Планували вбивство київського бізнесмена. Під Києвом СБУ нейтралізувала збройну банду

Планували вбивство київського бізнесмена. Під Києвом СБУ нейтралізувала збройну банду

Константин Долгий
СБУ, Вбивство бізнесмена, злочинна організація
Один із затриманих учасників злочинної групи. Фото: ssu.gov.ua
Один із затриманих учасників злочинної групи. Фото: ssu.gov.ua

Керівника одного з підприємств Національної академії наук України затримали на отриманні великого хабаря, водночас на Київщині правоохоронні органи припинили вбивство місцевого бізнесмена.

Як передають Українські Новини, про це повідомила пресслужба Служби безпеки України (СБУ).

За наявною інформацією, уродженець Близького Сходу, який раніше був за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, організував озброєну банду. Їх метою повинен був стати один зі столичних підприємців.

Злочинці планували обстріляти автомобіль підприємця, в якому він повинен був перевозити 200 тис. доларів готівкою, і заволодіти грошима.

Фото с места проведения спецоперации СБУ. Фото: ssu.gov.uaЗадержанный участник преступной группы. Фото: ssu.gov.uaФото з місця проведення спецоперації СБУ. Фото: ssu.gov.ua

Зазначається, що під час обшуків за місцем проживання учасників банди був виявлений арсенал вогнепальної та холодної зброї, а також вибухівка.

Також повідомлялося, що СБУ припинила діяльність компаній, які займалися реалізацією шпигунського програмного забезпечення російського виробництва на території України.

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