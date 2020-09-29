Начальниця управління фінансових і операційних ризиків НБУ подала у відставку

Начальниця управління фінансових і операційних ризиків Надія Мешенко 25 вересня за власним бажанням завершила роботу в Національному банку на посаді у той час, як шведський економіст Ослунд заявив, що йде з наглядової ради "Укрзалізниці" . Надія Мешенко 25 вересня за власним бажанням завершила роботу в Національному банку на посаді

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У зв'язку з цим Національний банк оголошує конкурсний відбір для заміщення вакантної посади начальника управління фінансових і операційних ризиків.

У сферу компетенції майбутнього глави цього підрозділу буде входити, зокрема організація системи управління ризиками в НБУ, розробка та вдосконалення політики, методів і процедур управління ризиками НБУ; забезпечення управління операційними ризиками; організація і координація безперервності діяльності НБУ.

Як повідомляли Українські Новини, Мешенко очолювала управління фінансових і операційних ризиків з жовтня 2019 року.

У Національному банку Мешенко працювала з 2015 року: очолювала відділ ринкових ризиків департаменту управління ризиками, з березня 2018 - начальник Управління фінансових ризиків департаменту управління ризиками.

Раніше НБУ ліквідував банк "Аркада".

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