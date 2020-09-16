Рада призначила членом ради НБУ Горбаля

Верховна Рада призначила членом ради Національного банку Василя Горбаля у той час, як податкова назвала топ-5 боржників податків в Україні

За прийняття постанови №4077 проголосували 249 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Відзначається, що з посади члена ради звільнена Віра Ричаківська по закінченню терміну повноважень.

Замість неї на посаду призначений Горбаль.

Відзначається, що він є колишнім співвласником і почесним президентом "Укргазбанку".

З 2003 по 2005, а також з 2007 по 2014 обіймав посаду члена ради Нацбанку.

Також був народним депутатом 4, 5, 6 скликань Верховної Ради, був членом "Партії регіонів", який очолював київське міське відділення партії.

У квітні-грудні 2010 року Горбаль очолював Львівську обласну державну адміністрацію.

Як повідомляли Українські Новини, успішна реформа в банківському секторі України, що забезпечила незалежність центрального банку країни (НБУ), почала відкочуватися.

Крім того, Кабінет Міністрів скасував обмеження із зарплати членам правління Державного Ощадного банку, Приватбанку і Державного експортно-імпортного банку.

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