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16 вересня 2020, середа, 19:45 8
Верховна Рада і партії 2020-09-16T20:30:02+03:00
Українські Новини
Рада призначила членом ради НБУ Горбаля

Рада призначила членом ради НБУ Горбаля

Александр Савич
НБУ, Верховна Рада, Національний банк України, Нацбанк України, Василь Горбаль, Рада НБУ
Василя Горбаля призначено членом ради НБУ. Фото: facebook/Vasyl Gorbal
Василя Горбаля призначено членом ради НБУ. Фото: facebook/Vasyl Gorbal

Верховна Рада призначила членом ради Національного банку Василя Горбаля у той час, як податкова назвала топ-5 боржників податків в Україні.

За прийняття постанови №4077 проголосували 249 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини. 

Відзначається, що з посади члена ради звільнена Віра Ричаківська по закінченню терміну повноважень.

Замість неї на посаду призначений Горбаль. 

Відзначається, що він є колишнім співвласником і почесним президентом "Укргазбанку".

З 2003 по 2005, а також з 2007 по 2014 обіймав посаду члена ради Нацбанку.

Також був народним депутатом 4, 5, 6 скликань Верховної Ради, був членом "Партії регіонів", який очолював київське міське відділення партії.

У квітні-грудні 2010 року Горбаль очолював Львівську обласну державну адміністрацію. 

Як повідомляли Українські Новини, успішна реформа в банківському секторі України, що забезпечила незалежність центрального банку країни (НБУ), почала відкочуватися.

Крім того, Кабінет Міністрів скасував обмеження із зарплати членам правління Державного Ощадного банку, Приватбанку і Державного експортно-імпортного банку.

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