В УЄФА встановили графік ігор футболістів Динамо і Шахтаря в Лізі Чемпіонів

Після проведеного 1 жовтня у швейцарській Женеві жеребкування Ліги чемпіонів УЄФА на сезон 2020\/21, в Союзі європейських футбольних асоціацій встановили і повний графік майбутніх зустрічей. У груповій стадії Ліги чемпіонів "Динамо" і "Шахтар" гратимуть в різні дні. Підопічні Мірчі Луческу в стартовому турі у Києві приймуть італійський "Ювентус", а груповий раунд завершать вдома поєдинком проти угорського "Ференцвароша" Сергія Реброва. Своєю чергою Шахтар стартує в турнірі гостьовим матчем проти Реала, а потім приймає Інтер. Після цього команду чекають спарені ігри з Боруссією (Менхенгладбах). Вказаний київський час: 1 тур 20 жовтня. 19:55. Динамо - Ювентус 21 жовтня. 19:55. Реал - Шахтар 2 тур 27 жовтня. 19:55. Шахтар - Інтер 28 жовтня. 22:00. Ференцварош - Динамо 3 тур 3 листопада. 19:55. Шахтар - Боруссія М 4 листопада. 22:00. Барселона - Динамо 4 тур 24 листопада. 22:00. Динамо - Барселона 25 листопада. 19:55. Боруссія М - Шахтар 5 тур 1 грудня. 19:55. Шахтар - Реал 2 грудня. 22:00. Ювентус - Динамо 6 тур 8 грудня. 22:00. Динамо - Ференцварош 9 грудня. 22:00. Інтер - Шахтар Дати ігор усіх, що беруть участь в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів команд опубліковані на сайті УЄФА.