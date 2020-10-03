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  • В УЄФА встановили графік ігор футболістів Динамо і Шахтаря в Лізі Чемпіонів
03 жовтня 2020, субота, 08:01 6
Спорт 2020-10-03T09:30:02+03:00
Українські Новини
В УЄФА встановили графік ігор футболістів Динамо і Шахтаря в Лізі Чемпіонів

В УЄФА встановили графік ігор футболістів Динамо і Шахтаря в Лізі Чемпіонів

Павло Твердохліб
Спорт, Футбол, Динамо, Ліга чемпіонів УЄФА, УЄФА, Шахтар
Ліга чемпіонів УЄФА з футболу. Фото: uefa.org
Ліга чемпіонів УЄФА з футболу. Фото: uefa.org

Після проведеного 1 жовтня у швейцарській Женеві жеребкування Ліги чемпіонів УЄФА на сезон 2020/21, в Союзі європейських футбольних асоціацій встановили і повний графік майбутніх зустрічей.

У груповій стадії Ліги чемпіонів "Динамо" і "Шахтар" гратимуть в різні дні.

Підопічні Мірчі Луческу в стартовому турі у Києві приймуть італійський "Ювентус", а груповий раунд завершать вдома  поєдинком проти угорського "Ференцвароша" Сергія Реброва.

Своєю чергою Шахтар стартує в турнірі гостьовим матчем проти Реала, а потім приймає Інтер. Після цього команду чекають спарені ігри з Боруссією (Менхенгладбах).

Вказаний київський час:

1 тур

20 жовтня. 19:55. Динамо - Ювентус

21 жовтня. 19:55. Реал - Шахтар

2 тур

27 жовтня. 19:55. Шахтар - Інтер

28 жовтня. 22:00. Ференцварош - Динамо

3 тур

3 листопада. 19:55. Шахтар - Боруссія М

4 листопада. 22:00. Барселона - Динамо

4 тур

24 листопада. 22:00. Динамо - Барселона

25 листопада. 19:55. Боруссія М - Шахтар

5 тур

1 грудня. 19:55. Шахтар - Реал

2 грудня. 22:00. Ювентус - Динамо

6 тур

8 грудня. 22:00. Динамо - Ференцварош

9 грудня. 22:00. Інтер - Шахтар

Дати ігор усіх, що беруть участь в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів команд опубліковані на сайті УЄФА.

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