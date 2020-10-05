підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новини
  • Життя
  • Потужний циклон Brigitte зіштовхнувся з антициклоном: синоптикиня попередила про посилення вітру
05 жовтня 2020, понеділок, 08:57 5
Життя 2020-10-05T10:00:02+03:00
Українські Новини
Потужний циклон Brigitte зіштовхнувся з антициклоном: синоптикиня попередила про посилення вітру

Потужний циклон Brigitte зіштовхнувся з антициклоном: синоптикиня попередила про посилення вітру

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз погоди, погода на тиждень
Осінь. Фото: Укргідрометцентр/Facebook
Осінь. Фото: Укргідрометцентр/Facebook

Потужний циклон Brigitte охопив значну частину Європи дощами, сильним вітром і прохолодним повітрям після того, як перші жовтневі вихідні в Україні порадували теплом. Однак східний антициклон блокує доступ опадів в Україні.

Про це написала синоптикня Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За її словами, оскільки Україна, як часто - на перетині атмосферних шляхів, через протистояння циклону і антициклону у нас очікується поривчастий, сильний, часом штормовий вітер східного напрямку.

"Дощів в Україні буде мало, тільки атмосферний фронт хвостом зачепить західні області, іноді Вінницьку, Житомирську, Одеську і Миколаївську області", - повідомила синоптикиня.

Прогноз погоди. Синоптична карта Прогноз погоди. Синоптична карта

Температура повітря продовжує бути комфортною - +19 +24 градуси.

У Києві понеділок також буде теплим, денна температура повітря буде коливатися близько +20 градусів. Дощів не очікується.

Найближчий дощ в столиці ймовірний 7 жовтня, а наступні вихідні обіцяють бути сонячними, маловітряна, з температурою повітря +17 +19 градусів.

"На тижні підженіть "хвости" та заплануйте на 10-11 жовтня гарну подорож або прогулянку, якщо зараз не встигли. Така розкішна осінь проходить швидко, серіали будемо освоювати в листопаді-грудні", - радить Діденко.

Нагадаємо, жовтень  синоптики прогнозують різноманітним в плані погоди

Тим часом перші морози і сніг очікуються в Україні вже в жовтні. Також синоптики обіцяють взимку 2020-2021 в Україні теплу погоду з нетривалими періодами морозів. 

Більше новин про: Погода Прогноз погоди погода на тиждень

В Україні активних зафіксовано 124,5 тисяч активних хворих на коронавірус
Україна на карантині 208 днів. Які обмеження діють в епідзонах
Новини
Партія "За майбутнє" вимагає відставки Степанова 10:29
Масштабні пожежі в Луганській області: в ДСНС розповіли, де найскладніша ситуація 09:43
Фінансисти прогнозують стабільний долар в жовтні 09:29
Байден на 10% випереджає Трампа за місяць до президентських виборів, - опитування 09:26
В Україні активних зафіксовано 124,5 тисяч активних хворих на коронавірус 09:26 Інфографіка
більше новин
Депутати Запорізької міської та обласної рад будуть притягнуті до кримінальної відповідальності, - Рух "Справедлива Україна" 19:56
Партія "За майбутнє" вимагає відставки Степанова 10:29
Експерт розповів про "штангу" Ляшко: звинуватив у підкупі "Наш край", від якого немає кандидата по округу 18:48
Президент оцінив успішну роботу "Укргідроенерго" з добудови Дністровської ГАЕС 12:13
Тренування. Фото: пресс-служба
У Києві провели відкрите тренування для дітей з особливостями розвитку 11:57
більше новин
Петр Порошенко. Фото: facebook.com/pg/petroporoshenko
Порошенко госпіталізований через коронавірус 16:31
В Україні кількість нових випадків COVID-19 після рекордного зростання почала знижуватися 10:10
Бойовики продовжують порушувати режим припинення вогню. За добу зафіксовано 5 обстрілів 10:44
Перенесення місцевих виборів через коронавірус не обговорюється, — Єрмак 11:41
Президент оцінив успішну роботу "Укргідроенерго" з добудови Дністровської ГАЕС 12:13
більше новин
Степанов розповів, чи повернеться Україна до тотального карантину
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok