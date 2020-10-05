Потужний циклон Brigitte зіштовхнувся з антициклоном: синоптикиня попередила про посилення вітру

Потужний циклон Brigitte охопив значну частину Європи дощами, сильним вітром і прохолодним повітрям після того, як перші жовтневі вихідні в Україні порадували теплом. Однак східний антициклон блокує доступ опадів в Україні. Про це написала синоптикня Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. За її словами, оскільки Україна, як часто - на перетині атмосферних шляхів, через протистояння циклону і антициклону у нас очікується поривчастий, сильний, часом штормовий вітер східного напрямку. "Дощів в Україні буде мало, тільки атмосферний фронт хвостом зачепить західні області, іноді Вінницьку, Житомирську, Одеську і Миколаївську області", - повідомила синоптикиня. Прогноз погоди. Синоптична карта Температура повітря продовжує бути комфортною - +19 +24 градуси. У Києві понеділок також буде теплим, денна температура повітря буде коливатися близько +20 градусів. Дощів не очікується. Найближчий дощ в столиці ймовірний 7 жовтня, а наступні вихідні обіцяють бути сонячними, маловітряна, з температурою повітря +17 +19 градусів. "На тижні підженіть "хвости" та заплануйте на 10-11 жовтня гарну подорож або прогулянку, якщо зараз не встигли. Така розкішна осінь проходить швидко, серіали будемо освоювати в листопаді-грудні", - радить Діденко. Нагадаємо, жовтень синоптики прогнозують різноманітним в плані погоди. Тим часом перші морози і сніг очікуються в Україні вже в жовтні. Також синоптики обіцяють взимку 2020-2021 в Україні теплу погоду з нетривалими періодами морозів.