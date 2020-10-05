Потужний циклон Brigitte зіштовхнувся з антициклоном: синоптикиня попередила про посилення вітру

після того, як перші жовтневі вихідні в Україні порадували теплом . Потужний циклон Brigitte охопив значну частину Європи дощами, сильним вітром і прохолодним повітрям Однак східний антициклон блокує доступ опадів в Україні.

Про це написала синоптикня Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За її словами, оскільки Україна, як часто - на перетині атмосферних шляхів, через протистояння циклону і антициклону у нас очікується поривчастий, сильний, часом штормовий вітер східного напрямку.

"Дощів в Україні буде мало, тільки атмосферний фронт хвостом зачепить західні області, іноді Вінницьку, Житомирську, Одеську і Миколаївську області", - повідомила синоптикиня.

Прогноз погоди. Синоптична карта

Температура повітря продовжує бути комфортною - +19 +24 градуси.

У Києві понеділок також буде теплим, денна температура повітря буде коливатися близько +20 градусів. Дощів не очікується.

Найближчий дощ в столиці ймовірний 7 жовтня, а наступні вихідні обіцяють бути сонячними, маловітряна, з температурою повітря +17 +19 градусів.

"На тижні підженіть "хвости" та заплануйте на 10-11 жовтня гарну подорож або прогулянку, якщо зараз не встигли. Така розкішна осінь проходить швидко, серіали будемо освоювати в листопаді-грудні", - радить Діденко.

Нагадаємо, жовтень синоптики прогнозують різноманітним в плані погоди.

Тим часом перші морози і сніг очікуються в Україні вже в жовтні. Також синоптики обіцяють взимку 2020-2021 в Україні теплу погоду з нетривалими періодами морозів.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини