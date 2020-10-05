Штормовий вітер і дощі з грозами накриють області та Київ. Прогноз погоди на 6 жовтня

Сьогодні, 6 жовтня, в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень дощ, вітер південно-східний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +12 ... +14 градусів, вдень +19 ... +21 градус. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України хмарно з проясненнями, дощ, місцями гроза, в Хмельницькій і Чернівецькій областях вдень помірний, місцями значний дощ, вітер південно-східний, 7-12 м\/с, вночі пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +10 ... +16 градусів, вдень +16 ... +22 градуси. У Карпатах дощ, температура вночі +7 ... +12 градусів, вдень +12 ... +17 градусів. У Моршині дощ, температура вночі +10 ... +12 градусів, вдень +18 ... +20 градусів. У Трускавці дощ, температура вночі +10 ... +12 градусів, вдень +18 ... +20 градусів. У Сваляві дощ, температура вночі +11 ... +13 градусів, вдень +17 ... +19 градусів. На півночі України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Київській області вдень дощ; в Житомирській області дощ, вдень місцями значний дощ, вітер південно-східний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +8 ... +14 градусів, вдень +16 ... +22 градуси. У центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки у Вінницькій області дощ, вдень місцями значний дощ, вітер південно-східний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +8 ... +15 градусів, вдень +17 ... +23 градуси. На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м\/с, в Харківській і Донецькій областях місцями пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +5 ... +10 градусів, вдень +19 ... +24 градуси. На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +9 ... +15 градусів, в Одеській області +13 ... +18 градусів, вдень +20 ... +25 градусів. У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м\/с, пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +11 ... +16 градусів, вдень +20 ... +25 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +13 ... +15 градусів, вдень +21 ... +23 градуси. 5 жовтня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +17 ... +21 градус, у Дніпрі біля Києва +16 градусів. Як повідомляли Українські Новини, до 2050 року через високу швидкість підвищення температури у світі експерти прогнозують зникнення до половини рослин. Також на зиму 2020-2021 в Україні синоптики обіцяють теплу погоду з нетривалими періодами морозів. Крім того, Україну накрив антициклон, вдень в країні все ще літня погода, попри холодні ночі та тумани вранці,, однак вже зовсім скоро прийде метеорологічна осінь з морозами.