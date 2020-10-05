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05 жовтня 2020, понеділок, 21:00 8
Суспільство 2020-10-05T22:00:01+03:00
Українські Новини
Штормовий вітер і дощі з грозами накриють області та Київ. Прогноз погоди на 6 жовтня

Штормовий вітер і дощі з грозами накриють області та Київ. Прогноз погоди на 6 жовтня

Анна Рудык
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Дощ. Фото: pmg.ua
Дощ. Фото: pmg.ua

Сьогодні, 6 жовтня, в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +12 ... +14 градусів, вдень +19 ... +21 градус.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, дощ, місцями гроза, в Хмельницькій і Чернівецькій областях вдень помірний, місцями значний дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +10 ... +16 градусів, вдень +16 ... +22 градуси.

У Карпатах дощ, температура вночі +7 ... +12 градусів, вдень +12 ... +17 градусів.

У Моршині дощ, температура вночі +10 ... +12 градусів, вдень +18 ... +20 градусів.

У Трускавці дощ, температура вночі +10 ... +12 градусів, вдень +18 ... +20 градусів.

У Сваляві дощ, температура вночі +11 ... +13 градусів, вдень +17 ... +19 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Київській області вдень дощ; в Житомирській області дощ, вдень місцями значний дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +8 ... +14 градусів, вдень +16 ... +22 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки у Вінницькій області дощ, вдень місцями значний дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +8 ... +15 градусів, вдень +17 ... +23 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, в Харківській і Донецькій областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +5 ... +10 градусів, вдень +19 ... +24 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +9 ... +15 градусів, в Одеській області +13 ... +18 градусів, вдень +20 ... +25 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +11 ... +16 градусів, вдень +20 ... +25 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +13 ... +15 градусів, вдень +21 ... +23 градуси.

5 жовтня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +17 ... +21 градус, у Дніпрі біля Києва +16 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, до 2050 року через високу швидкість підвищення температури у світі експерти прогнозують зникнення до половини рослин.

Також на зиму 2020-2021 в Україні синоптики обіцяють теплу погоду з нетривалими періодами морозів.

Крім того, Україну накрив антициклон, вдень в країні все ще літня погода, попри холодні ночі та тумани вранці,, однак вже зовсім скоро прийде метеорологічна осінь з морозами.

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