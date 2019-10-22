Водійські права в Україні видаватимуть по-іншому: правила видачі

В процедуру видачі посвідчень водія, підготовки водіїв та акредитації автошкіл Міністерство внутрішніх справ внесло зміни. Про це повідомлялося в головному сервісному центр МВС.

З 19 жовтня набула чинності постанова Кабінету міністрів, яка торкнеться насамперед, майбутніх водіїв та автошколи.

Передбачені постановою заходи забезпечують зменшення адміністративного тиску у сфері підготовки водіїв транспортних засобів, що спрощують процедуру акредитації закладів, удосконалюють процедуру отримання і обміну водійського посвідчення.

Основні нововведення, що стосуються процедури підготовки водіїв:

допускається індивідуальний порядок підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв;

практичний іспит здається в територіальному центрі МВС, в якому успішно зданий теоретичний іспит;

термін дії свідоцтва про закінчення автошколи скорочено з 10 до двох років;

під час здачі іспитів можлива фото - і відеофіксація;

свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв в паперовому вигляді випускників автошкіл не видається, воно в електронному вигляді вноситься в Єдиний державний реєстр МВС.

Крім цього, в процедурі взаємодії територіальних органів для надання сервісних послуг МВС із закладами з підготовки водіїв запроваджено електронний обмін інформацією: викладачі і інструктори з водіння будуть зобов'язані вносити в спеціальний електронний журнал інформацію про деталі проведення теоретичних і практичних занять.

Процедура отримання водійського посвідчення також зазнає змін, основні з яких такі:

отримати або обміняти водійське посвідчення тепер неможливо без відмітки про місце реєстрації в документі, що посвідчує особу;

в особливих відмітках водійського посвідчення зазначатися група крові власника посвідчення.

Також змінилася процедура акредитації автошкіл. Ця функція перейшла від Головного сервісного центру МВС до регіональним сервісним центрам МВС.

Як повідомляли Українські Новини, у вересні Україна і Туреччина домовилися про взаємне визнання водійських посвідчень. Раніше Кабмін встановив нові правила видачі прав водіям. Також в Україні хочуть дозволити здавати на права водіїв без проходження курсів.