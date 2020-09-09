Трампа знову висунули на Нобелівську премію миру. Уже третій рік поспіль

в 2019 році Трампа на Нобелівську премію миру вже висував прем'єр-міністр Японії за внесок в денуклеаризацію Корейського півострова і підтримання миру в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа висунули на Нобелівську премію миру після того, як . Про це повідомляє Fox News.

На Нобелівську премію миру Трампа висунув депутат норвезького парламенту Крістіан Тібрінг-Гедді.

У своєму листі до Нобелівського комітету він написав, що саме адміністрація президента Трампа зробила дуже багато для нормалізації відносин між Ізраїлем та Об'єднаними Арабськими Еміратами.

"Оскільки очікується, що інші країни Близького Сходу підуть шляхом ОАЕ, ця угода може змінити правила гри, перетворивши Близький Схід в регіон співпраці і процвітання", - написав у листі Тібрінг-Гедді.

Також він зазначив, що Трамп, на його думку, зіграв важливу роль у врегулюванні суперечок між Індією і Пакистаном, КНДР і Південною Кореєю.

"Дійсно, Трамп перервав 39-річну серію американських президентів, які або починають війну, або втягують Сполучені Штати в міжнародний збройний конфлікт. Останнім президентом, який цього не зробив, був лауреат Премії миру Джиммі Картер", - також написав норвезький депутат.

У 2018 році Тібрінг-Гедді вже висував кандидатуру Трампа на здобуття Нобелівської премії миру. Тоді американський президент не отримав її.

Як повідомляли Українські Новини, нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич закликала Олександра Лукашенка піти у відставку.

Також еко-активістку Грету Тунберг номінували на Нобелівську премію миру в лютому 2020 року .

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