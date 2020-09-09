Побитого Володимира Балуха підключили до апарату ШВЛ, - Геращенко

Після нападу невідомих осіб у вівторок , 8 вересня на колишнього політв'язня Кремля, українця Володимира Балуха, після перенесеної операції його підключили до апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

Про це написала депутат "Європейської солідарності" Ірина Геращенко своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

За словами Геращенко, лікарі Київської міської клінічної, де зараз перебуває Балух, оцінюють стан потерпілого як стабільно тяжкий.

Крім того, додала вона, Балух переніс складну нейрохірургічну операцію і досі не прийшов до тями. Медики були змушені підключити його до апарату ШВЛ.

"На жаль, поки що така невтішна інформація", - написала Геращенко.

Як повідомляли Українські Новини, у Балуха зламана рука і ключиця, а також важка черепно-мозкова травма.

Раніше в Києві був побитий і пограбований український співак і актор Михайло Хома, який відомий під псевдонімом DZIDZIO.

Крім того, минулої середи, 2 вересня, в столиці на вулиці Богдана Хмельницького невідомий завдав тілесних ушкоджень депутату Антону Полякову .

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