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18 вересня 2020, пʼятниця, 20:55 7
Силові структури 2020-09-18T21:30:03+03:00
Українські Новини
Поліція затримала підозрюваного в побитті Володимира Балуха

Поліція затримала підозрюваного в побитті Володимира Балуха

Ольга Фандорина
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Володимир Балух. Фото: Володимир Балух/Фейсбук
Володимир Балух. Фото: Володимир Балух/Фейсбук

У п'ятницю, 18 вересня, правоохоронці затримали підозрюваного в нападі на колишнього політв'язня Володимира Балуха. 

Про це повідомляє пресслужба поліції.

За даними поліції 7 вересня чоловік прийшов в гості до знайомого, який працює охоронцем в одному з ресторанів. 

Того вечора Володимир Балух разом з друзями відзначали річницю визволення з полону в ресторані "Козак". Близько опівночі він вийшов із закладу і попрямував до ресторану "Edem".

"Там у нього виник конфлікт з невідомим. Чоловік ударив його ногою — потерпілий впав і втратив свідомість. Після цього зловмисник зник, не надавши потерпілому допомогу", - йдеться в повідомленні.

Вранці Балуха доставили в лікарню. 

Затриманому було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Ним виявився киянин, 1988 року народження. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. 

Як повідомляли Українські Новини, раніше побитого Володимира Балуха підключили до апарату штучної вентиляції легенів після того, як він впав кому через складну нейрохірургічнуо перацію, яку йому зробили відразу після інциденту.

Звільненого політв'язня Володимира Балуха невідомі  побили в річницю його визволення, 7 вересня, в Києві. Йому зламали руку і ключицю, а також завдали важку черепно-мозкову травму.

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