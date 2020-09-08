Балуха прооперували. Він в реанімації у тяжкому стані

Володимира Балуха, на якого було вчинено напад в річницю визволення, прооперували в лікарні швидкої допомоги.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила депутат від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко.

"Володимир Балух знаходиться в лікарні швидкої допомоги, куди швидка привезла його в полудень. Скільки він перебував без свідомості після звірячого побиття - невідомо, встановити це повинні правоохоронці", - написала Геращенко.

Вона зазначила, що нещодавно закінчилася його операція, і Балуха перевели в реанімацію. У нього тяжка черепно-мозкова травма і зараз він знаходиться у тяжкому стані. Зараз до нього нікого не пускають.

Як повідомляли Українські Новини, при встановленні обставин побиття кримчанина Володимира Балуха, правоохоронцями було виявлено відсутність мобільного телефону і банківської картки.

Пізніше вдалося знайти сумку з речами потерпілого. А тим часом справа перейшла під контроль столичної прокуратури.

Зазначається, що в результаті побиття Балуха зламані рука і ключиця, загрози його життю немає.

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