На виборах до міськради Одеси з великим відривом лідирує ОПЗЖ, - опитування

32,1% респондентів проголосували б на виборах в Одеську міську раду, якби вони проходили в найближчу неділю за партію "Довіряй справах", 26,2% - за "Опозиційну платформу - За життя", 10,3% - за "Слугу народу", 7,6% - за "Партію Шарія", 7,1% - за "євросолідарності" у той час, як ОПЗЖ з великим відривом лідирує на виборах в Одеську облраду . Серед опитаних в Одесі Української соціологічною групою,проголосували бза партію "Довіряй справах", 26,2% - за "Опозиційну платформу - За життя", 10,3% - за "Слугу народу", 7,6% - за "Партію Шарія", 7,1% - за "євросолідарності"

Про це свідчать результати опитування, представленого в пресцентрі Українських Новин.

Такі результати були б серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором.

Решта партій набирають менше ніж 5%: "Українська морська партія Сергія Ківалова" - 4,4%, "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"- 4,2, "Опозиційний блок" - 1,9%, "Сила і честь" - 1,3 %, "за майбутнє" - 1,2%, "Голос" - по 1,1%, інші - менш ніж 1%.

Опитування проводилося 3-10 вересня серед 400 повнолітніх жителів Одеси методом індивідуального інтерв'ю, статистична похибка вибірки не перевищує 5%.

Як повідомляли Українськi Новини, згідно з даними опитування, ОПЗЖ лідирує на виборах в облраду Миколаївській області.

Крім того, згідно з даними цього ж соцопитування, в двійці лідерів на виборах до Миколаївської міськради виявилися ОПЗЖ і "Слуга народу".

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