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05 жовтня 2020, понеділок, 13:08 6
Вибори 2020-10-05T13:49:21+03:00
Українські Новини
ОПЗЖ з великим відривом лідирує на виборах в Одеську облраду, - опитування

ОПЗЖ з великим відривом лідирує на виборах в Одеську облраду, - опитування

Анна Рудык
Рейтинг, соцопитування, Слуга народу, Місцеві вибори, Одеська облрада, ОПЗЖ, Місцеві вибори-2020
Голосування. Фото: Pixabay
Голосування. Фото: Pixabay

Серед опитаних в Одеській області Українською соціологічною групою, 35,4% респондентів проголосували б на виборах до обласної ради, якби вибори проходили найближчої неділі за партію "Опозиційна платформа - За життя", 18,3% - за "Слугу народу", 12,4% - за "Довіряй справам", 6,5% - за "Європейську солідарність", 6,2% - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" і 5,3% - за "Партію Шарія".

Такі результати були б серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором.

Решта партій набирають менше ніж 5%: "Українська морська партія Сергія Ківалова" - 3,2%, "Опозиційний блок" - 1,7%, "За майбутнє" - 1,6%, Інтернет партія і "Голос" - по 1, 4%, "Перемога Пальчевського" - 1,3%, "Сила і честь" - 1,1%.

Опитування проводилося 3-9 вересня серед 1 тис. повнолітніх респондентів (400 - жителі Одеси та 1 тис. - Одеської області) методом індивідуального інтерв'ю, статистична похибка вибірки не перевищує 3%.

Як повідомляли Українськi Новини, згідно з даними опитування, ОПЗЖ лідирує на виборах в облраду Миколаївській області.

Крім того, згідно з даними цього ж соцопитування, в двійці лідерів на виборах до Миколаївської міськради  виявилися ОПЗЖ і "Слуга народу".

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