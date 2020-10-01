На виборах до облради в Миколаївській області найчастіше готові голосувати за ОПЗЖ, "Слугу народу" і ЄС

Серед опитаних в Миколаївській області Українською соціологічною групою 27,8% респондентів проголосували б на виборах до обласної ради, якби вибори проходили в найближчу неділю за партію "Опозиційна платформа - За життя", 24,9% - за "Слугу народу", 7,8% - за "Європейську солідарність", 7, 5% - за "Партію Шарія", 6,3% - за "Пропозіцію".

Про це свідчать результати опитування, представленого в пресцентрі Українських Новин.

Такі результати були б серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором.

Решта партій набирають менше ніж 5%: "Всеукраїнське об'єднання" Батьківщина "- 4,5%, Радикальна партія Олега Ляшка - 4%," За майбутнє "- 3,5%," Наш край "- 3,3%," Опозиційний блок "- 1,9%, Аграрна партія - 1,7%," Всеукраїнське об'єднання "Свобода" - 1,4%, інші - менш ніж 1%.

Опитування проводилося 3-10 вересня серед 1 тис. повнолітніх респондентів (400 - жителів Миколаєва і 600 - Миколаївської області) методом індивідуального інтерв'ю, статистична похибка вибірки не перевищує 3%.

Як повідомляли Українськi Новини, місцеві вибори відбудуться 25 жовтня.

Згідно з цим соцопитуванням, в двійці лідерів на виборах до Миколаївської міськради виявилися ОПЗЖ і "Слуга народу".

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