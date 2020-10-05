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05 жовтня 2020, понеділок, 12:36 10
Політика 2020-10-05T14:00:03+03:00
Українські Новини
Полтава відмовляється вводити карантин помаранчевої зони

Полтава відмовляється вводити карантин помаранчевої зони

Ольга Фандорина
Полтава, Карантин, Коронавірус, помаранчева зона
Полтава. Фото: 112
Полтава. Фото: 112

Виконуючий обов'язки мера Полтави Олександр Шамота виступив проти карантинних обмежень через помаранчеву зону, яку ввели в місті відсьогодні, 5 жовтня, у зв'язку зі збільшенням кількості хворих на коронавірус. Він закликав заклади торгівлі, обслуговування і фитнесклуб працювати в звичайному режимі, попри  встановлені урядом обмеження. Про це він заявив у відеозверненні на своїй сторінці в Facebook .

"Відсьогодні Полтава в помаранчевій карантинній зоні. А для нас це означає, що ми повинні закрити хостели, фітнесклуби, ресторани та інші заклади сфери обслуговування. При цьому ніяких компенсаторів ні підприємцям, ні міському бюджету держава не пропонує", - сказав Шамота.

Він зазначив, що міська рада вводить гарячу лінію безоплатної правової допомоги. Також Шамота закликав усіх працювати в звичайному режимі.

"Тому якщо до вас прийшла перевірка і намагається скласти протокол, будь ласка, зверніться і отримаєте консультацію юристів" - заявив Шамота.

Він також окремо звернувся до перевізників, закликавши їх допомогти людям спокійно дістатися до роботи.

Як повідомляли Українські Новини, раніше влада Луцька відмовилися зупиняти громадський транспорт, попри перебування в "червоній" зоні.

У Києві за тиждень склали понад півсотні протоколів  за порушення карантину закладами.

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Полтава відмовляється вводити карантин помаранчевої зони
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