Глава Нацполіції хоче легалізувати проституцію, і не хоче - наркотики і зброю

Глава Національної поліції України Ігор Клименко підтримує легалізацію проституції, але виступає проти легалізації наркотиків і зброї, як і спікер парламенту Дмитро Разумков. Про це він повідомив в інтерв'ю РБК-Україна. Клименко вважає, що проституція може бути узаконена, якщо держава зможе освоїти і законодавчо визначити правила гри на цьому "ринку". "Але це має бути широка громадська дискусія. Я не боюся про це сказати, тому що ця проблема існувала, існує і буде існувати в усьому світі. І Україна тут не виняток", - сказав Клименко. Він також зазначив, що кількість зброї, яка вилучається поліцією щотижня, вражає. Питання про легалізацію зброї потрібно піднімати після війни, вважає він. "Що стосується наркотиків, то у мене є кілька цифр, які важливо почути. Так, з початку року поліція вилучила вже 2,6 млн доз наркотиків", - заявив він. Як повідомляли Українськi Новини, президент Володимир Зеленський вважає несвоєчасним питання про легалізацію медичної марихуани. Раніше Венедиктова розповіла, що думає про легалізацію проституції і марихуани.