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05 жовтня 2020, понеділок, 11:42 5
Силові структури 2020-10-05T13:45:02+03:00
Українські Новини
Глава Нацполіції хоче легалізувати проституцію, і не хоче - наркотики і зброю

Глава Нацполіції хоче легалізувати проституцію, і не хоче - наркотики і зброю

Ольга Фандорина
мвс, Нацполіція, Легалізація проституції, Ігор Клименко
Ігор Клименко Фото: МВС
Ігор Клименко Фото: МВС

Глава Національної поліції України Ігор Клименко підтримує легалізацію проституції, але виступає проти легалізації наркотиків і зброї, як і спікер парламенту Дмитро Разумков. Про це він повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

Клименко вважає, що проституція може бути узаконена, якщо держава зможе освоїти і законодавчо визначити правила гри на цьому "ринку".

"Але це має бути широка громадська дискусія. Я не боюся про це сказати, тому що ця проблема існувала, існує і буде існувати в усьому світі. І Україна тут не виняток", - сказав Клименко.

Він також зазначив, що кількість зброї, яка вилучається поліцією щотижня, вражає. Питання про легалізацію зброї потрібно піднімати після війни, вважає він.

"Що стосується наркотиків, то у мене є кілька цифр, які важливо почути. Так, з початку року поліція вилучила вже 2,6 млн доз наркотиків", - заявив він.

Як повідомляли Українськi Новини, президент Володимир  Зеленський вважає несвоєчасним питання  про легалізацію медичної марихуани.

Раніше  Венедиктова розповіла, що думає про легалізацію проституції  і марихуани. 

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