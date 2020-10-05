Глава Нацполіції хоче легалізувати проституцію, і не хоче - наркотики і зброю

Клименко вважає, що проституція може бути узаконена, якщо держава зможе освоїти і законодавчо визначити правила гри на цьому "ринку".

"Але це має бути широка громадська дискусія. Я не боюся про це сказати, тому що ця проблема існувала, існує і буде існувати в усьому світі. І Україна тут не виняток", - сказав Клименко.

Він також зазначив, що кількість зброї, яка вилучається поліцією щотижня, вражає. Питання про легалізацію зброї потрібно піднімати після війни, вважає він.

"Що стосується наркотиків, то у мене є кілька цифр, які важливо почути. Так, з початку року поліція вилучила вже 2,6 млн доз наркотиків", - заявив він.

Як повідомляли Українськi Новини, президент Володимир Зеленський вважає несвоєчасним питання про легалізацію медичної марихуани.

Раніше Венедиктова розповіла, що думає про легалізацію проституції і марихуани.

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