У Києві оголосили штормове попередження

у той час, як в Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки . Протягом доби, 5 жовтня, в Києві прогнозують пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий)

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Основні рекомендації, яких слід дотримуватися жителям міста під час сильного вітру:

всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

в разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні через протистояння циклону і антициклону очікується поривчастий, сильний, часом штормовий вітер східного напрямку.



Тим часом синоптики обіцяють взимку 2020-2021 року в Україні теплу погоду з нетривалими періодами морозів. Цієї зими очікується мало снігу, крижані дощі, відлиги і невеликі морози.

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