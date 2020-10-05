У Києві оголосили штормове попередження

Протягом доби, 5 жовтня, в Києві прогнозують пориви вітру 15-20 м\/с (І рівень небезпеки, жовтий) у той час, як в Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації (КМДА). Основні рекомендації, яких слід дотримуватися жителям міста під час сильного вітру: всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні; якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев; в разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті; уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт. Як повідомляли Українські Новини, в Україні через протистояння циклону і антициклону очікується поривчастий, сильний, часом штормовий вітер східного напрямку. Тим часом синоптики обіцяють взимку 2020-2021 року в Україні теплу погоду з нетривалими періодами морозів. Цієї зими очікується мало снігу, крижані дощі, відлиги і невеликі морози.