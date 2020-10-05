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05 жовтня 2020, понеділок, 10:43 5
Суспільство 2020-10-05T11:45:01+03:00
Українські Новини
У Києві оголосили штормове попередження

У Києві оголосили штормове попередження

Валерия Драгомирова
погіршення погоди, штормове попередження, Штормовий вітер
Вітер. Фото: Gismeteo
Вітер. Фото: Gismeteo

Протягом доби, 5 жовтня, в Києві прогнозують пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий) у той час, як в Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації (КМДА). 

Основні рекомендації, яких слід дотримуватися жителям міста під час сильного вітру:

  • всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • в разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні через протистояння циклону і антициклону очікується поривчастий, сильний, часом штормовий вітер східного напрямку.

Тим часом синоптики обіцяють взимку 2020-2021 року в Україні теплу погоду з нетривалими періодами морозів. Цієї зими очікується мало снігу, крижані дощі, відлиги і невеликі морози.

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