В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки збережеться 5 жовтня в східних областях і більшості районів Одеської області. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). "За даними Укргідрометцентру, 5 жовтня в східних областях і більшості районів Одеської області збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - сказано в ньому. Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється : відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу; розводити багаття в лісі і лісопосадках; заїжджати автомобілем в ліс; курити, кидати в лісі і лісопосадках непогашені сірники або недопалки; залишати в лісі просочений бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір'я; полювати в лісі з використанням вогнепальної зброї; створювати звалища та спалювати відходи; спалювати стерню та пожнивні залишки на сільськогосподарських полях. Як повідомляли Українські Новини, і Луганській області внаслідок пожежі загинула людина, ще двоє зазнали опіків. 2 вересня внаслідок надзвичайної пожежної небезпеки на території Луганської області було зафіксовано 24 загоряння сухої трави на площі близько 1 200 га.