В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки збережеться 5 жовтня в східних областях і більшості районів Одеської області.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).



"За даними Укргідрометцентру, 5 жовтня в східних областях і більшості районів Одеської області збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - сказано в ньому.

Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється :

відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

розводити багаття в лісі і лісопосадках;

заїжджати автомобілем в ліс;

курити, кидати в лісі і лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

залишати в лісі просочений бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір'я;

полювати в лісі з використанням вогнепальної зброї;

створювати звалища та спалювати відходи;

спалювати стерню та пожнивні залишки на сільськогосподарських полях.



Як повідомляли Українські Новини, і Луганській області внаслідок пожежі загинула людина, ще двоє зазнали опіків.

2 вересня внаслідок надзвичайної пожежної небезпеки на території Луганської області було зафіксовано 24 загоряння сухої трави на площі близько 1 200 га.

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