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05 жовтня 2020, понеділок, 08:47 7
Суспільство 2020-10-05T10:30:03+03:00
Українські Новини
В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки

В Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Валерия Драгомирова
пожежа, дснс, Пожежі
Пожежа в Луганській області. Фото: ДСНС
Пожежа в Луганській області. Фото: ДСНС

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки збережеться 5 жовтня в східних областях і більшості районів Одеської області. 

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). 

"За даними Укргідрометцентру, 5 жовтня в східних областях і більшості районів Одеської області збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - сказано в ньому. 

Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється :

  • відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
  • розводити багаття в лісі і лісопосадках;
  • заїжджати автомобілем в ліс;
  • курити, кидати в лісі і лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • залишати в лісі просочений бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір'я;
  • полювати в лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • створювати звалища та спалювати відходи;
  • спалювати стерню та пожнивні залишки на сільськогосподарських полях.


Як повідомляли Українські Новини, і Луганській області внаслідок пожежі  загинула людина, ще двоє зазнали опіків.

2 вересня внаслідок надзвичайної пожежної небезпеки на території Луганської області було зафіксовано 24 загоряння сухої трави на площі близько 1 200 га.

 

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