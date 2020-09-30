Байден назвав Трампа "щеням Путіна" під час дебатів. Той відповів, згадавши Україну

У ніч на середу, 30 вересня, (за київським часом) в Сполучених Штатах Америки відбулися перші дебати між кандидатами в президенти США Дональдом Трампом і Джо Байденом . В ході цих дебатів кандидати всіляко намагалися зачепити один одного. Про це повідомляє CNBC.

Дебати тривали понад годину, і торкнулися кілька актуальних тем, не зачіпаючи тему зовнішньої політики, про яку повинні будуть говорити на наступних дебатах в жовтні.

Однак, без згадки зовнішньої політики все ж не обійшлося.

Так, повідомляється, що під час дебатів Джо Байден назвав Дональда Трампа "щеням Путіна".

"Він щеня Путіна. Він як і раніше відмовляється навіть говорити Путіну про нагороду за голови американських солдатів", - сказав Байден.

Очевидно, він мав на увазі приблизні грошові нагороди, які Москва платить "Талібану" за убитих американських солдатів, про що Байден неодноразово говорив раніше.

Трамп відповів Байдену, згадавши Україну.

"Коли він став віцепрезидент, він розбагатів в Україні, в Китаї, в Москві та інших містах", - сказав Трамп.

Як повідомляли Українські Новини, племінниця Трампа Мері Трамп подала на нього в суд за шахрайство. Вона звинуватила членів сім'ї у викраденні десятків мільйонів доларів, які повинні були дістатися їй у спадок від дідуся.

Раніше Джо Байден у розмові з експрезидентом України Петром Порошенком назвав новообраного Президента США Дональда Трампа "собакою, що біжить за машиною по дорозі".

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