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27 серпня 2020, четвер, 13:47 13
Америка 2020-08-27T15:45:02+03:00
Українські Новини
Трамп запідозрив Байдена у вживанні наркотиків і закликав здати тест перед дебатами

Трамп запідозрив Байдена у вживанні наркотиків і закликав здати тест перед дебатами

Валерия Драгомирова
США, Джо Байден, Дональд Трамп, Вибори президента США 2020
Дональд Трамп. Фото: championat.com
Дональд Трамп. Фото: championat.com

Президент США Дональд Трамп закликав здати аналізи на наркотики свого майбутнього суперника на виборах Джо Байдена та заявив, що хоче також пройти такі тести перед майбутніми дебатами. Про це пише BBC Україна

Як пояснив сам Дональд Трамп в інтерв'ю виданню Washington Examiner, він зауважив несподівану зміну поведінки і пожвавлення в виступі Джо Байдена на дебатах Демократичної партії.

Трамп і Байден тричі зустрінуться на дебатах перед виборами президента США, які заплановані на 3 листопада.

На попередніх виборах Дональд Трамп також припускав, що його тодішня конкурентка Хілларі Клінтон чимось "закачувалася" перед їх дебатами, і пропонував їй здати тест на наркотики.

Штаб Клінтон тоді відмовився від виклику.

Зараз Дональд Трамп фактично повторив ті ж аргументи, зазначивши дивне "покращення" дискусійних можливостей Джо Байдена під час його телевиступу.

Штаб Джо Байдена поки не відповів на вимоги здати тест на наркотики.

Нагадаємо, Байден обіцяє надати Україні летальне озброєння в разі перемоги на виборах.

Також Twitter заблокував акаунт передвиборчої кампанії Трампа.

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