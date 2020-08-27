Трамп запідозрив Байдена у вживанні наркотиків і закликав здати тест перед дебатами

закликав здати аналізи на наркотики свого майбутнього та заявив, що хоче також пройти такі тести перед майбутніми дебатами Президент США Дональд Трамп суперника на виборах Джо Байдена та заявив, що хоче також пройти такі тести перед майбутніми дебатами . Про це пише BBC Україна .

Як пояснив сам Дональд Трамп в інтерв'ю виданню Washington Examiner, він зауважив несподівану зміну поведінки і пожвавлення в виступі Джо Байдена на дебатах Демократичної партії.

Трамп і Байден тричі зустрінуться на дебатах перед виборами президента США, які заплановані на 3 листопада.

На попередніх виборах Дональд Трамп також припускав, що його тодішня конкурентка Хілларі Клінтон чимось "закачувалася" перед їх дебатами, і пропонував їй здати тест на наркотики.

Штаб Клінтон тоді відмовився від виклику.

Зараз Дональд Трамп фактично повторив ті ж аргументи, зазначивши дивне "покращення" дискусійних можливостей Джо Байдена під час його телевиступу.

Штаб Джо Байдена поки не відповів на вимоги здати тест на наркотики.

Нагадаємо, Байден обіцяє надати Україні летальне озброєння в разі перемоги на виборах.

Також Twitter заблокував акаунт передвиборчої кампанії Трампа.

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