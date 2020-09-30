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30 вересня 2020, середа, 15:27 6
Суспільство 2020-09-30T16:45:02+03:00
Українські Новини
Два дитсадки в Києві закрилися через коронавірус

Два дитсадки в Києві закрилися через коронавірус

Ольга Фандорина
Карантин в дитсадках, Коронавірус, карнтин
Дитсадок. Фото: КМДА
Дитсадок. Фото: КМДА

Попри падіння кількості нових випадків коронавірусу в Києві, два дитсадки закрили на карантин через Cocid-19/

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, передають Українські Новини.

"Два дитсадки закриті на карантин", - сказав він.

За його словами, через коронавірус в дитсадках закрито 32 групи.

Наповнення дітей в дитсадках становить понад 58%.

Як повідомляли Українськi Новини,  в Києві вже 5 шкіл  закрили на коронавірусний карантин.

Також МОЗ за добу  провело 27,5 тис. тестів на коронавірус. 29 вересня, було проведено 27 572 дослідження на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 14,1% більше в порівнянні з попередньою добою, і 23 657 досліджень методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу, що на 7,5% більше в порівнянні з 28 вересня.

Раніше  в Україні оновили карантинні зони. У "червону зону" потрапили: Тернопіль і Бережани Тернопільської області. Київ перейшов в жовту зону з помаранчевої. Епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.

Тим часом сьогодні в Україні 203-й день карантину:  які обмеження діють в регіонах.

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