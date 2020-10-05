"Альянс Энерго Трейд" принял первые 4 тыс. тон бітума по морю

Компанія-імпортер " Альянс Енерго Трейд " вперше змогла прийняти в порту Миколаєва танкер з 4 тис. тонн бітуму на борту, який привезли з Греції .

Про це розповіли в пресслужба компанії, передає enkorr.

"Це наш перший досвід із морського постачання дорожнього бітуму. До кінця активного будівельного сезону ми очікуємо ще чотири партії з Греції та Італії. Це дозволить забезпечити наших партнерів бітумом найвищої якості в повному обсязі", - заявили в пресслужбі "Альянс Енерго Трейд".

Для того, щоб приймати бітум по морю, компанія побудувала в порту автомобільну естакаду, щоб можна було перевантажувати матеріал в порту Миколаєва на території суднобудівного заводу. Цього разу, щоб розвантажити танкер знадобляться 60 бітумовозів "Альянс Енерго Трейд". Після цього машини відправляться на трійки доріг в Миколаївській, Херсонській, Одеській, Запорізькій, Черкаській і Кіровоградській областях.

"Ми раді і горді бути активними учасниками президентської програми "Велике будівництво", такі проєкти народжують інновації і рухають Україну вперед", - заявили в "Альянс Енерго Трейд".

Корабель з Греції. Фото: enkorr.ua

Бітумовози. Фото: enkorr.ua

Як повідомляли Українські Новини, Президенти Володимир Зеленський і Президент Швейцарії Симонетта Соммаруга ознайомилися з об'єктом проєкту "Велике будівництво" в Луганській області.

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Львівської області, де ознайомиться з ходом реалізації програми "Велике будівництво".

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