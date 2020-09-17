Зеленський прибув з робочим візитом до Львівської області для участі у відкритті військових навчань

Президент України Володимир Зеленський, який сьогодні закликав НАБУ, САП і Офіс Генпрокурора до "показових посадок" , прибув з робочим візитом до Львівської області.

Про це сказано в повідомленні на сайті президента, передають Українські Новини.

"Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Львівської області. Глава держави візьме участь у відкритті військових навчань Rapid Trident-2020 ", - сказано в ньому.

Також глава держави візьме участь в заходах з нагоди Дня рятувальника і в представленні стратегії розвитку Львівської області до 2027 року.

Крім того, він ознайомиться з ходом реалізації програми "Велике будівництво" в регіоні та зустрінеться з представниками ІТ-бізнесу, ректорами вузів, ветеранами АТО/ООС.

Як повідомляли Українські новини, за даними нового соціологічного дослідження, більш ніж половина українців не задоволені діяльністю Президента Зеленського.

Також витрати на обслуговування Зеленського хочуть підвищити в півтора рази до 1,3 млрд гривень в 2021 році.

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