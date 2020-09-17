Зеленський прибув з робочим візитом до Львівської області для участі у відкритті військових навчань

Президент України Володимир Зеленський, який сьогодні закликав НАБУ, САП і Офіс Генпрокурора до "показових посадок", прибув з робочим візитом до Львівської області. Про це сказано в повідомленні на сайті президента, передають Українські Новини. "Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Львівської області. Глава держави візьме участь у відкритті військових навчань Rapid Trident-2020 ", - сказано в ньому. Також глава держави візьме участь в заходах з нагоди Дня рятувальника і в представленні стратегії розвитку Львівської області до 2027 року. Крім того, він ознайомиться з ходом реалізації програми "Велике будівництво" в регіоні та зустрінеться з представниками ІТ-бізнесу, ректорами вузів, ветеранами АТО\/ООС. Як повідомляли Українські новини, за даними нового соціологічного дослідження, більш ніж половина українців не задоволені діяльністю Президента Зеленського. Також витрати на обслуговування Зеленського хочуть підвищити в півтора рази до 1,3 млрд гривень в 2021 році.