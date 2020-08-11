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11 серпня 2020, вівторок, 10:45 364 Фото
Економіка 2020-08-11T11:15:02+03:00
Українські Новини
Трейдінгова компанія "Кантарелл Україна" забезпечила "Велике будівництво" великою партією бітуму, доставленої

Трейдінгова компанія "Кантарелл Україна" забезпечила "Велике будівництво" великою партією бітуму, доставленої танкером з Греції

Тимофей Борзенко
Транспорт, Дороги, Економіка, Велике будівництво, Кантарелл Україна, LLC Cantarell UA, Бітум
"Кантарелл Україна". Фото: КУ

Трейдінгова компанія ТОВ "Кантарелл Україна" закупила в Греції і доставила в порт Очаків (Миколаївська область) танкерну партію бітуму марки 70/100 об'ємом 3,5 тис. тонн.

Виробник бітуму - грецька переробна компанія Motor Oil Hellas. Бітум був доставлений на танкері-бітумовозі Starpower (дедвейт - 4,9 тис. т) з порту Айі-Теодори.

Це перша поставка бітуму морським транспортом з Європи на ринок України.

Вивантаження бітуму 100 бітумовозами зайняла 36 годин. З цих 3,5 тис. тонн бітуму буде вироблено орієнтовно 60 тисяч тонн асфальту.

Поставка здійснена на замовленням компанії Автомагістраль-Південь, яка веде будівництво і ремонт доріг в 11 областях України в рамках програми "Велике будівництво".

За словами директора ТОВ "Кантарелл Україна" Бекхана Ельмурзаєва, поставка з Греції стала можливою завдяки зростаючим масштабам дорожнього будівництва та через обмежену пропозицію імпортного бітуму.

"Ми продовжимо поставки з Греції. Ця поставка була пробною для опрацювання логістики. У нас все вийшло", - сказав Ельмурзаєв.

ТОВ "Кантарелл Україна" (LLC Cantarell UA) займається поставками бітуму, мазуту, зрідженого газу і хімічних компонентів для дорожнього будівництва. Компанія має дві перевалочні бази в Києві та Дніпрі, володіє ж/д вагонами і парком з 200 бітумовозів. Постачає більше 50 тис. тонн матеріалів на місяць і є лідером бітумного ринку України.

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