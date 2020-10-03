В Україні "коронавірусні" антирекорди за кількістю нових випадків і смертей

2 жовтня, кількість виявлених випадків захворювання коронавірусною інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 4 661 до 222 322, кількість померлих від захворювання - на 91 людини до 4 353 порівняно з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків захворювання збільшилася на 0, 6%, нових летальних випадків - на 35,3%.

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, за станом на ранок 3 жовтня в Україні зареєстровано 222 322 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 4 353 летальних, 98 737 осіб одужали.

За добу зафіксовано 4 661 новий випадок захворювання, одужали 2 146 осіб, померло 92 людини.

Таким чином, 2 жовтня показник нових хворих за добу був вище, ніж видужали - 4 661 проти 2 146.

Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 3 жовтня склало 119 232 чоловік, що на 2% більше в порівнянні з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано в Києві (24 043), Львівській (21 032) та Харківській областях (20 104).

У Чернівецькій області зафіксовано 14 966 випадків COVID-19, в Одеській - 14 379 випадків, в Тернопільській - 14 167, в Івано-Франківській - 14 093, у Рівненській - 12 956, в Закарпатській - 10 105, у Київській - 9 591, у Волинській - 8 455, в Дніпропетровській - 6 719, у Хмельницькій - 6 647, у Вінницькій - 6 554, Житомирській - 6 468 випадків.

4 908 випадків виявлено в Сумській області, 4 518 випадків - в Чернігівській, 4 430 випадків - в Черкаській, 4 401 випадок - в Запорізькій, 3 864 випадки - в Донецькій, 3 490 випадків - в Миколаївській, 2 727 випадків - в Полтавській, 1 340 випадків - в Херсонській, 1 207 випадків - в Кіровоградській і 1 158 випадків - в Луганській області.

Як повідомляли Українські Новини, з 5 жовтня в Україні оновили карантинне зонування.

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