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  • В Офісі Президента не виключають, що в масштабних пожежах на Луганщині винні бойовики
01 жовтня 2020, четвер, 11:49 6
Політика 2020-10-01T12:45:03+03:00
Українські Новини
В Офісі Президента не виключають, що в масштабних пожежах на Луганщині винні бойовики

В Офісі Президента не виключають, що в масштабних пожежах на Луганщині винні бойовики

Кира Молчанова
Лісові пожежі, Офіс президента, Пожежі, пожежа в Луганській області, пожежі в Луганській області

Офіс Президента допускає, що масштабні пожежі в Луганській області могли виникнути внаслідок обстрілів бойовиків.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента без посилань на конкретних посадових осіб, передають Українські Новини.

"Потрібно чітко встановити причини такого масштабного поширення вогню. Прийняли до відома повідомлення генерального прокурора Ірини Венедіктової щодо кримінальних проваджень, розпочатих за фактом пожеж. Враховуємо також інформацію про провокаційні обстріли, які могли здійснюватися з тимчасово окупованої території нашої держави незаконними збройними формуваннями і могли спричинити принаймні частину цих пожеж в таких погодних умовах, що встановилися в ці дні на лінії розмежування", - сказано в ньому.

Раніше пресцентр операції Об'єднаних сил повідомив, що пожежі було спричинено провокаціями бойовиків із застосуванням трасувальних куль.

За минулу добу в регіоні було зафіксовано більш як сотню вогнищ займання, через сильний поривчастий вітер вогонь швидко поширився, у тому числі на десятки житлових будинків.

Є загиблі і госпіталізовані з отруєнням чадним газом, проводяться заходи для евакуації людей.

Офіс констатує, що наразі сил і засобів для ліквідації пожеж вистачає.

При цьому він звертає увагу депутатів Верховної Ради на необхідність врахувати потребу в збільшенні витрат на сектор оборони і безпеки держави під час обговорення і затвердження проєкту державного бюджету на наступний рік.

"Уряд запропонував таке збільшення. Зокрема, додаткові кошти планується направити для Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Працівники саме цієї служби займаються порятунком людей. Заклики до економії за рахунок, серед іншого, наших рятувальників, а разом з ними - і всього сектору безпеки, які вже неодноразово звучали в парламенті, розцінюємо як особливо безвідповідальні й цинічні, які можуть лише нашкодити державі", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, пожежі в Луганській області виникли біля 10 населених пунктів, частину з яких почали евакуювати ще вчора.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження через масові пожежі в Луганській області.

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