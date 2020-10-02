Чи потраплять вболівальники в Києві на футбольні матчі Динамо і Шахтаря в Лізі чемпіонів, а збірної України - в Лізі націй? УЄФА за відповіддю відправляє до Кличка

Чи потраплять вболівальники в Києві на футбольні матчі Динамо і Шахтаря в Лізі чемпіонів, а збірної України -

Після тривалої паузи, пов'язаної з пандемією коронавирусу, спортивні змагання і, зокрема, футбол повертаються до звичної формі проведення заходів. А саме: на трибуни дозволять приходити уболівальникам.

У всякому разі, Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) схвалив часткове повернення уболівальників на трибуни на матчах під егідою УЄФА в тих країнах, де це дозволено місцевими властями. У випадку зі столицею України, подібне рішення прийматимуть в Київській міській державній адміністрації на чолі з Віталієм Кличком.

Відповідно до прийнятого ввечері, 1 жовтня, рішення УЄФА, стадіон на кожному матчі може бути заповнений не більш як на 30%. А якщо встановлене владою обмеження виявиться нижчим, то буде враховуватися саме воно. Втім, фанатів гостьових команд на стадіони не пускатимуть, зазначили в УЄФА.

Крім того, глядачі зобов'язані дотримуватися правил санітарного дистанціювання, а місцева влада має право ввести додаткові вимоги, наприклад, носіння захисних масок, підкреслюється в повідомленні УЄФА. Це рішення вступає в силу з наступного тижня, коли відбудуться матчі за участю національних команд.

Як інформували Українські Новини, після перерви в Німеччині поновилися матчі Бундесліги, але відбувалися вони за порожніх трибун.

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