Раків чекає вдалий день, а Рибам варто зосередитися на важливому, — гороскоп від Глоби на сьогодні

Сьогодні астролог радить весь день тримати руку на пульсі подій і пристосовуватися до мінливих ситуацій, тоді як в п'ятницю можна було сміливо рухатися до мети. Детальніше про те, що чекає всіх знаків зодіаку в суботу, 3 жовтня, розповів Павло Глоба .

Овен

Хороший день для ділових переговорів, проходження співбесід, розв'язання юридичних питань. Також в Овнів настане вдалий час для наведення порядку в документах, відвідування салону краси.

Телець

Приділіть увагу сьогодні сфері бізнесу. Крім того, у Тельців буде відповідний день для розв'язання комерційних питань, проведення оздоровчих процедур, відвідування психологічних тренінгів і SPA-салону.

Близнюки

Чудовий день для втілення в життя творчих задумів. Приділіть увагу питанням виховання дітей і стосункам з коханою людиною, хобі та захопленням.

Рак

Хороший день для наведення порядку в будинку, вирішення сімейних і побутових питань. Вдалий день для будь-яких починань.

Лев

День вимагає організованості. Вдалий час для планування, поїздок, зустрічей і спілкування з друзями. Втім, можливо напруга в стосунках з членами сім'ї та керівництвом.

Діва

Хороший день для планування бюджету, роботи з фінансовими документами, отримання нових навичок. Уникайте суперечок в спілкуванні з оточенням.

Терези

Приділіть увагу собі і своїй зовнішності. Хороший день для прийняття важливих рішень і побудови довгострокових планів. Вірогідні незаплановані витрати на ремонт техніки.

Скорпіон

Чудовий день для завершення раніше розпочатих справ, спілкування з впливовими людьми. Утримайтеся від суперечок в спілкуванні з діловими партнерами.

Стрілець

Хороший день для наведення порядку на робочому місці, вирішення поточних завдань, постановки нових цілей, пошуку об'єктів ділової нерухомості. Уникайте суперечок в спілкуванні з дітьми.

Козеріг

Приділіть увагу сфері фінансової діяльності. Також в цей день Козероги зможуть розглянути можливості для збільшення капіталу.

Водолій

У суботу Водоліям доведеться зіткнутися з таким явищем, як зайва увага оточення. Щоб позбутися від цього, слід направити енергію на заняття своїми особистими справами, які не розповідаючи про них іншим.

Риби

У цей день Риб можуть вибивати з колії якісь турботи або невирішені питання. Вдома представників знака будуть відволікати робочі проблеми, а на роботі - домашні. Це зробить Риб розсіяними й може призвести до непорозумінь.

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