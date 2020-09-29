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  • Астрологи розповіли, яких знаків зодіаку чекають серйозні зміни в жовтн
29 вересня 2020, вівторок, 08:30 9
Lifestyle 2020-09-29T10:00:02+03:00
Українські Новини
Астрологи розповіли, яких знаків зодіаку чекають серйозні зміни в жовтн

Астрологи розповіли, яких знаків зодіаку чекають серйозні зміни в жовтн

Елена Новикова
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Гороскоп на жовтень. Фото: pixabay
Гороскоп на жовтень. Фото: pixabay

За гороскопом на місяць, жовтень подарує Овнів, Раків, Стрільців, Козерогів і Рибам позитивні зміни, про які вони давно мріяли у той час, як в за гороскопом від Павла Глоби понеділок мав стати початком доброго періоду для задач, що вимагають творчого підходу. Астрологи розповіли докладніше про те, що чекає представників цих п'яти знаків зодіаку в жовтні.

Овен

Овни будуть раді змінам, які принесе їм жовтень. Можливо, вони навіть уже не знали, що зробити зі своїм життям, щоб стати краще, позбутися від болю і розчарувань. У другому місяці представників цього знаку чекають хороші речі. Овни повернуть колишню впевненість в собі і свою зірку удачі в будь-якій сфері життя - незалежно від того, чим вони займаються.

Рак

Раки пройшли досить життєвих випробувань, і за гороскопом на жовтень, зможуть спокійно відпочивати і робити щось, що їм подобається і підходить. Також очікуються новини, які дадуть представникам цього знаку великі надії, а також люди, які будуть на їхньому боці буквально у всьому. Негативних моментів в жовтні практично не буде.

Стрілець

Стрільці з жовтня і до кінця року нарешті зможуть покласти край усім поганим речам і перемогти всі неприємності. Навіть якщо представники цього знаку досі відносили себе до невдах, тепер з'явиться набагато більше причин вважати себе щасливчиком і абсолютно щасливою людиною. Вже до кінця листопада у Стрільців може бути зовсім інше життя.

Козеріг

Жовтень і листопад - два чудових місяці, протягом яких з Козерогами може статися те, чого люди не переживають і за рік. Представників цього знаку за гороскопом на наступний місяць чекають маленькі і великі свята, нові завдання, багато любові. Навіть ті Козероги, які вже звикли до самотності і змирилися з ним, тепер можуть знайти своє щастя, і це сильно змінить їхнє життя. Тепер сім'я і благополуччя близьких стануть одним з головних пріоритетів на другий місяць осені.

Риби

За гороскопом на жовтень для Риб, місяць стане поворотним моментом. Наприкінці вересня вони могли скаржитися, що нічого не йде за планом і що у них більше немає сил щось робити. Але з жовтня все буде зовсім інакше. Дні представників цього знаку наповняться енергією, Риби всюди зустрінуть підтримку і підуть правильним шляхом. Скористайтеся можливостями, які отримаєте в жовтні, і створюйте міцний фундамент для найближчого майбутнього.

Як повідомляли Українські Новини, астрологи спрогнозували,  які знаки зодіаку стануть щасливішими вже цієї осені.

Крім того, астрологи розповіли, які знаки зодіаку позбудуться проблем і розчарувань  в кінці цього місяця.

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