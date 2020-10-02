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  • Тельців чекає фінансовий успіх, а Риби не мають тікати від проблем, - гороскоп від Глоби на сьогодні
02 жовтня 2020, пʼятниця, 08:30 9
Lifestyle 2020-10-02T10:15:02+03:00
Українські Новини
Тельців чекає фінансовий успіх, а Риби не мають тікати від проблем, - гороскоп від Глоби на сьогодні

Тельців чекає фінансовий успіх, а Риби не мають тікати від проблем, - гороскоп від Глоби на сьогодні

Елена Новикова
Гороскоп, Гороскоп на кожний день, Гороскоп на сьогодні
Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

За гороскопом на сьогодні, 2 жовтня, астрологи радять взяти себе в руки й сміливо рухатися до мети у той час, як другий місяць осені обіцяє більшості знаків зодіаку успіх у всіх сферах життя. Детальніше про те, що чекає всіх знаків зодіаку в п'ятницю, 2 жовтня, розповів астролог Павло Глоба.

Овен

У п'ятницю Овни можуть відчувати себе більш розслабленими, ніж зазвичай. Відпустіть контроль над тим, що відбувається і тоді відчуєте себе в своїй стихії. Приділіть час процесу, над яким давно працюєте.

Телець

Тельцям доведеться звернути увагу на стан своїх фінансів: події будуть до цього підштовхувати. Можливо, доля підкине грошову премію або підвищення зарплати.

Близнюки

Для того, щоб досягти мети, доведеться гарненько попрацювати. У сімейних справах проявіть терпіння до помилок близьких людей. Сприятливий день для купівлі техніки.

Рак

У Раків буде дуже багато спокус. Визначте початкові цілі і не піддавайтеся на провокації. Іноді представники знаку поводяться дуже безвідповідально. У складних ситуаціях постарайтеся якомога більше уваги приділяти близьким.

Лев

Прекрасний день для того, щоб знайти собі нових друзів. Зачаруйте їх своєю безпосередністю.

Діва

Для того, щоб домогтися успіхів, потрібно експериментувати. Не бійтеся ризикувати і проявляти хоробрість.

Терези 

Прекрасний день для ділових поїздок, укладання важливих договорів і планування нових перспективних проєктів. Тільки не перебільшуйте свої досягнення. Розділіть успіх з колегами.

Скорпіон

У цей день у Скорпіонів точно все вийде. Діставайте справи, які давно відкладали. Також представникам знаку потрібно буде прийняти багато важливих рішень, будьте розважливі.

Стрілець

Стрільцям в п'ятницю вдасться бути справжнім стратегом. До них будуть приходити за допомогою колеги і друзі і представникам знаку легко вдасться їм допомогти.

Козеріг

Не дозволяйте тяжким часам затьмарити свій розум і не хвилюйтеся через дрібниці. Так, можливо, у Козерогів зараз чорна смуга в житті. Але пам'ятайте, що за нею обов'язково прийде і біла.

Водолій

Можливо, Водолії зустрінуть в п'ятницю свою другу половинку. А тим представникам знаку, які перебувають у стосунках, випадкова зустріч принесе багато задоволення і радості. Це може бути старий знайомий, а може бути і взагалі незнайома людина, з якою Водолії проведуть милу розмову.

Риби

Не тікайте від проблем, а вирішуйте їх. Ви дуже часто намагаєтеся знайти легкий шлях і ухилитися від відповідальності - це неправильно.

Як повідомляли Українські Новини, астрологи розповіли,  яким знакам зодіаку пощастить в жовтні-2020

Також астрологи спрогнозували, кому другий місяць осені принесе серйозні зміни в житті.

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