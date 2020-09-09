Шахраї крадуть дані українців з телефонів: як працюють нові схеми обману

В той час, як експерти розповіли, як не стати жертвою мобільного шахрайства, з'явилася інформація, що в Україні шахраї, які придумують нові схеми крадіжки грошей з рахунків , навчилися впроваджувати в телефони шкідливі програми, створюють цілі сайти і користуються довірою потенційних жертв.

Як пише "Обозреватель", щоб позбутися всіх коштів з карти не обов'язково називати паролі, номер картки, достатньо всього лише зайти на шкідливий сайт або завантажити шкідливу програму. Потім, що б ви не робили на своєму комп'ютері або телефоні, шахраї будуть бачити кожен крок.

Змусити встановити застосунок - складно. Тому шахраї придумують витончені способи обману. Наприклад, пропонують це зробити за гроші, нібито щоб протестувати новий продукт.

Про таку схему кілька днів тому написав українець Станіслав Кірєєв. Йому запропонували за 500 грн встановити "новий додаток OLX" і виконати кілька простих дій. Щоб надіслати винагороду, у потенційної жертви заздалегідь попросили номер карти.

Шахраї обманом намагаються змусити встановити шкідливий додаток facebook.com/StanislavKireiev

Шахраї видають себе за співробітників OLX facebook.com/StanislavKireiev

Експерт з кібербезпеки Маргарита Січкар пояснює: номер карти просять в першу чергу, щоб в майбутньому скористатися цими даними. "Як працює шкідливе програмне забезпечення? Вірус відстежує всі ваші дії, може блокувати телефон. Знаючи номер карти, можна відстежити і інші дії", - розповідає Січкар.

Переведи гроші і сиди без копійки

Ще один спосіб обману - фейкові сайти з переказу коштів. Зовні вони практично нічим не відрізняються від справжніх, при цьому якщо ви введете свої дані, то ризикуєте зовсім втратити всі кошти.

"Шахраї створюють для вас фальшиві сайти", - йдеться в пості кіберполіції в соцмережах. Працюють вони за двома схемами. Перший крок - створити вітрину. Дизайн повинен нагадувати вже існуючі сайти, вселяти довіру. Для цього на головній сторінці розміщують логотип великої платіжної системи або банку, що нібито підтверджує партнерство з ними. Далі або потрібно "пришити" до сайту спеціальну програму, яка буде красти дані карти, або розмістити реальні контакти і збирати оплату за неіснуючий товар.

Найчастіше, після скарги правоохоронцям, кіберполіції сайт закриває, але вже через кілька днів шахраї відкривають схожий з іншою адресою. "Шахраї створюють навіть каталоги для несправжніх інтернет-магазинів або розміщують фіктивні оголошення про продаж на загальнодоступних майданчиках. Фахівці Асоціації ЕМА практично щодня фіксують появи нових фішингових сайтів", - заявляють в асоціації членів платіжних систем.

Фішингові сайти (від англійського слова "рибалити") крадуть дані карти. Довірлива жертва думає, що вводить дані своєї карти, номер, термін дії, CVV-код і пароль для того, щоб оплатити на сайті, наприклад, куртку. Всю інформацію копіює спеціальна програма, а потім з карти знімають гроші.

Щоб "врятуватися" від шахраїв, краще користуватися магазинами, адреси яких знаходяться на доменах "ua" або "com". Також в поліції радять користуватися українськими ресурсами (їх легше потім простежити і притягнути до відповідальності людей, які за ними стоять). Важливо також ознайомитися з відгуками тих, хто вже користувався сайтом. Причому не варто звертати увагу на відгуки безпосередньо на майданчику магазину - знайдіть за назвою магазину згадки про нього в соціальних мережах, на форумах або в ЗМІ.

Фейковий магазин ЕМА

Важливо не використовувати основну картку для платежів онлайн, радить операційний директор 10Guards Віталій Якушев. Для цього можна завести окремий рахунок, розрахований спеціально для покупок в мережі. Поповнювати його варто тільки в той момент, коли ви збираєтеся що-небудь купувати.

"У такому випадку, навіть якщо інформація з вашої карті потрапить в руки зловмисників, ви зможете заморозити останній платіж і не втратите гроші, в крайньому випадку - втратите суму чергового траншу", - пояснює експерт.

Як повідомляли Українські Новини, кіберзлодії переключилися на онлайн-шопінг: як не стати жертвою обману в мережі.

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