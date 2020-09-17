Квартирні злодії вигадали нові прийоми. Як зрозуміти, що квартиру збираються обікрасти

В Україні все частішими стають випадки пограбування квартир. Водночас злодії поповнили свій арсенал новими прийомами вистежування необережних власників квартир. Так, злодіїв можна випадоково самим пустити додому, попередньо запросивши за телефоном оголошення.

Про те, як працюють злочинці та які нові прийоми використовують, розповіло видання "Сегодня" .

Поширений останнім часом прийом злодіїв - потрапити в квартиру під приводом чищення каналізаційних труб. Причому власники квартири самі того не підозрюючи телефонують за оголошенням в якусь службу, яка надає послуги з чищення труб. За викликом приходить "сантехнік", якому не складе труднощів "оцінити" багатство квартири і складність замку, а якщо пощастить - час, коли господарів немає вдома.

Зрозуміти, що квартиру збираються "брати", можна за секретними злодійськими мітками. Так римська цифра "II" означає багатий будинок, а латинська "W" - що вночі в квартирі нікого немає. А невеликий хрестик, намальований крейдою на дверях, говорить про те, що господарі у відпустці.

Такі мітки злодії залишають недалеко від дверей напередодні крадіжки. Помітити такий знак досить складно.

Один з варіантів убезпечити квартиру - встановити кілька замків. Більшість звичайних замків злодії можуть розкрити за три хвилини. Якщо замків 2-3, то зловмисникам доведеться складніше.

"Два-три замки це мінімальна кількість - якщо ви хочете себе убезпечити. Їх розкрити набагато складніше, а чим більше часу знадобиться на розтин замку, тим більше шансів, що до вас не зайдуть", - розповідає фахівець з безпеки.

Хорошим рішенням буде установка сигналізації. Абонплата за послугу - близько 400 гривень, але захищеність такого житла підвищується в рази.

Може спрацювати психологічний прийом - наклейка на двері з написом: "Об'єкт під охороною".

Як повідомляли Українські Новини, злодії лютують і в віртуальному просторі. Шахраї навчилися впроваджувати в телефони шкідливі програми, створюють цілі сайти і роблять так, щоб жертва сама закачала собі небезпечний застосунок.

Іноді щоб вкрасти гроші у літніх людей, шахраї представляються соцпрацівниками .

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