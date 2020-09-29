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29 вересня 2020, вівторок, 22:35 5
Транспорт 2020-09-29T23:30:02+03:00
Українські Новини
Українські авіакомпанії продовжують літати в Баку

Українські авіакомпанії продовжують літати в Баку

Кира Молчанова
Азербайджан, Баку, авіаперевезення, Авіаперельоти
Аеропорт. Фото: pixabay
Аеропорт. Фото: pixabay

Авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" і SkyUp, які виконують прямі рейси в Баку (Азербайджан), поки що не скасовували своїх рейсів за цим напрямком.

Про це свідчать дані систем бронювання авіакомпаній, передають Українські Новини.

Згідно з ними, найближчий рейс МАУ запланований на 4 жовтня з вильотом о 20:15 і прибуттям в Баку в 00:35.

Рейси до Баку здійснюються щонеділі, назад - в понеділки й четверги.

Найближчий рейс SkyUp в Баку є спеціальним і запланований на 30 вересня.

Як повідомляли Українські Новини, SkyUp прийняла рішення продовжити виконання рейсів в Єреван (Вірменія).

Разом з тим, МАУ тимчасово скасувала рейси в Єреван через загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном.

Також у липні влада Вірменії продовжувала режим НС ще на місяць через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу

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