Українські авіакомпанії продовжують літати в Баку

Авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" і SkyUp, які виконують прямі рейси в Баку (Азербайджан), поки що не скасовували своїх рейсів за цим напрямком. Про це свідчать дані систем бронювання авіакомпаній, передають Українські Новини. Згідно з ними, найближчий рейс МАУ запланований на 4 жовтня з вильотом о 20:15 і прибуттям в Баку в 00:35. Рейси до Баку здійснюються щонеділі, назад - в понеділки й четверги. Найближчий рейс SkyUp в Баку є спеціальним і запланований на 30 вересня. Як повідомляли Українські Новини, SkyUp прийняла рішення продовжити виконання рейсів в Єреван (Вірменія). Разом з тим, МАУ тимчасово скасувала рейси в Єреван через загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Також у липні влада Вірменії продовжувала режим НС ще на місяць через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу