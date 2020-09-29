підписатися на розсилку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новини
  • Світ
  • Вірменія заявляє, що турецький F-16 збив її літак. Анкара це заперечує
29 вересня 2020, вівторок, 18:43 7
Світ 2020-09-29T19:30:02+03:00
Українські Новини
Вірменія заявляє, що турецький F-16 збив її літак. Анкара це заперечує

Вірменія заявляє, що турецький F-16 збив її літак. Анкара це заперечує

Александр Савич
Туреччина, Вірменія, Конфлікт Азербайджану й Вірменії
Вірменія заявляє, що турецький F-16 збив вірменський Су-25. Фото: pixabay
Вірменія заявляє, що турецький F-16 збив вірменський Су-25. Фото: pixabay

Стало відомо, що Вірменія заявила про збиття турецьким винищувачем F-16 свого літака Су-25, тоді як посольства України в Азербайджані та в Вірменії закликають українців утриматися від поїздок в ці країни на час ескалації вірмено-азербайджанського конфлікту. Про це заявила прессекретар міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян на своїй сторінці в Facebook.

Зі слів Шушанян, турецький військовий винищувач вилетів з аеропорту Гянджа Азербайджану 29 вересня в 10.30, для того, щоб прикривати дії азербайджанської авіації та безпілотників, які завдавали удари по населених пунктах Варденіс, Мец Масрік і Сотка в самій Вірменії.

"Під час протиповітряної боротьби багатофункціональний винищувач Турецької Республіки F-16 збив в повітряному просторі Республіки Вірменія Су-25. Пілот, на жаль, героїчно загинув. Багатофункціональний винищувач Турецької Республіки F-16 за даними об'єктивного контролю знаходився на глибині 60 км, на висоті 8200 метрів", - повідомляє Степанян.

В той самий час, турецька сторона заперечує ці заяви.

Як повідомляли Українські новини, в липні влада Вірменії продовжувала режим НС ще на місяць через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу.

Також МАУ скасувала рейси в Єреван.

Більше новин про: Туреччина Вірменія Конфлікт Азербайджану й Вірменії

Рада внесла зміни до Митного кодексу
У "Нафтогазі" назвали ціну на газ для українців у жовтні
Новини
ОПЗЖ заявила, що її хочуть незаконно зняти з виборів в Миколаєві, де вона займає 1-е місце в рейтингах 19:35
Ексдепутат Ківалов йде в мери Одеси. Кандидатів до міськради від його партії не зареєстрували 19:06
Ірина Констанкевич: "слуги" назвали умову розвитку молочного ринку - самогоноваріння! 19:06 Думка
Вірменія заявляє, що турецький F-16 збив її літак. Анкара це заперечує 18:43
Мінфін розмістив ОВДП на 2 млрд гривень 18:34
більше новин
"Україна – не банкомат", – Деркач запропонував Заходу повернути 13 млрд дол. та забрати назад "соросят" 17:40
Буксирна компанія "Аксон Шиппінг" виступила з заявою про недобросовісну конкуренцію та чорний піар проти себе 15:30
Глава Южненського АПМУ Широков перевищив повноваження, дозволивши працювати буксиру "Витязь", - ЗМІ 17:04
Кум Ситника оцінив життя вбитої ним людини в 3000 грн, — ЗМІ 18:08
Мер Умані Цебрій не зможе балотуватись вдруге через невірно подані документи, - політолог 12:29
більше новин
Майже 60% жителів Донецької і Луганської областей на місцевих виборах проголосують за ОПЗЖ, - опитування 13:57
Сьогодні в Україні знімають заборону на в'їзд іноземців 00:01
Електоральні орієнтації населення Донецької та Луганської областей (підконтрольні території) 12:00 Прес-реліз
Вакцину від коронавірусу розробили в американській компанії Johnson&Johnson 11:34
В Україні оновили карантинні зони. Повний список змін 06:00
більше новин
Кабмін змінив процедуру в'їзду в Україну іноземців на час пандемії
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok