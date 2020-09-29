Вірменія заявляє, що турецький F-16 збив її літак. Анкара це заперечує

Стало відомо, що Вірменія заявила про збиття турецьким винищувачем F-16 свого літака Су-25, тоді як посольства України в Азербайджані та в Вірменії закликають українців утриматися від поїздок в ці країни на час ескалації вірмено-азербайджанського конфлікту. Про це заявила прессекретар міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян на своїй сторінці в Facebook.

Зі слів Шушанян, турецький військовий винищувач вилетів з аеропорту Гянджа Азербайджану 29 вересня в 10.30, для того, щоб прикривати дії азербайджанської авіації та безпілотників, які завдавали удари по населених пунктах Варденіс, Мец Масрік і Сотка в самій Вірменії.

"Під час протиповітряної боротьби багатофункціональний винищувач Турецької Республіки F-16 збив в повітряному просторі Республіки Вірменія Су-25. Пілот, на жаль, героїчно загинув. Багатофункціональний винищувач Турецької Республіки F-16 за даними об'єктивного контролю знаходився на глибині 60 км, на висоті 8200 метрів", - повідомляє Степанян.

В той самий час, турецька сторона заперечує ці заяви.

Як повідомляли Українські новини, в липні влада Вірменії продовжувала режим НС ще на місяць через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу.

Також МАУ скасувала рейси в Єреван.

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