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30 сентября 2020, среда, 15:08 1785
Транспорт 2020-09-30T17:00:04+03:00
Українські Новини
МАУ прекращает выполнение рейсов из двух городов в Тель-Авив с октября

МАУ прекращает выполнение рейсов из двух городов в Тель-Авив с октября

Александр Савич
Израиль, Харьков, Днепр, МАУ, Тель-Авив, Международные авиалинии Украины, Отмена рейсов
МАУ прекращает выполнение рейсов в Тель-Авив из Харькова и Днипра
МАУ прекращает выполнение рейсов в Тель-Авив из Харькова и Днипра

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) решила прекратить выполнение рейсов из Харькова в Тель-Авив с 4 октября и из Днипра – с 8 октября, в то время как ранее МАУ отменила рейсы в Ереван в связи с эскалацией армяно-азербайджанского конфликта.

Об этом говорится в сообщении МАУ, передают Українськi Новини.

"МАУ с 4 октября временно прекращает выполнение рейсов Харьков – Тель-Авив – Харьков и с 8 октября - "Днепр – Тель-Авив – Днепр", – сказано в нем.

Отмечается, что решение связано со снижением загрузки на данных европейских направлениях в связи с переходом на осенне-зимний низкий сезон для авиации и ограничение пересечения границ Израиля с 25 сентября по 11 октября.

Кроме того, рейсы из Киева в Тель-Авив не будут выполняться по вторникам, только по понедельникам, средам, четвергам и воскресеньям, рейсы из Одессы - будут выполняться по четвергам.

Также МАУ откладывает начало выполнения рейсов "Киев - Брюссель" и "Киев - Дюссельдорф" до 24 октября.

Все остальные октябрьские маршруты остаются без изменений.

Как сообщали Українські новини, МАУ откроет новый рейс из Киева на египетский курорт.

Также МАУ продолжает совершать рейсы в Баку.

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