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02 жовтня 2020, пʼятниця, 21:02 6
Інтернет і IT 2020-10-02T22:15:01+03:00
Українські Новини
Мінціфри домовилося з Microsoft про створення хмарних сервісів на $500 млн

Мінціфри домовилося з Microsoft про створення хмарних сервісів на $500 млн

Елена Новикова
Microsoft, Михайло Федоров, Мінцифри
Microsoft. Фото: pixabay
Microsoft. Фото: pixabay

Міністерство цифрової трансформації підписало меморандум з корпорацією Microsoft (США), котра раніше показала зображення Xbox Series S і назвала ціну консолі, про співпрацю, в тому числі про впровадження програми Azure Expansion Program, яка передбачає створення хмарних сервісів у розмірі понад 500 млн доларів.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час пресконференції з нагоди підписання меморандуму, передають Українські Новини.

"Програма Azure включає розвиток хмарних сервісів у розмірі понад 500 млн доларів", - сказав він.

Федоров заявив, що міністерство розглядає можливість переходу сервісів Дія 2.0 на ці хмарні сервіси.

Він нагадав, що метою Мінцифри є оцифрування 100% державних послуг за 2,5 року.

Крім того, у рамках співпраці Мінцифри й Microsoft буде залучено понад 10 тис. українських IT-фахівців протягом 3 років.

Генеральний директор представництва Microsoft в Україні Ян Петер Де Йонг підкреслив, що такі хмарні технології відповідають усім умовам законодавства і стандартів.

Також заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков зазначив, що відтепер українці зможуть офіційно зареєструвати придбану ігрову консоль Xbox від Microsoft, вибравши країну перебування "Україна".

Як повідомляли Українські Новини, у квітні Міністерство цифрової трансформації запустило онлайн-портал "Дія", де доступні вже 27 публічних послуг.

Раніше Microsoft запустила безкоштовні курси з інформаційних технологій для 25 млн осіб.

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