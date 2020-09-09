підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
09 вересня 2020, середа, 13:06 5
Технології 2020-09-09T14:00:01+03:00
Українські Новини
Досить інсайдерських вкидань. Microsoft показала зображення Xbox Series S і назвала ціну консолі

Досить інсайдерських вкидань. Microsoft показала зображення Xbox Series S і назвала ціну консолі

Константин Долгий
Microsoft, Xbox, Spotify
Гральна консоль Xbox Series S. Фото: Xbox / Twitter
Гральна консоль Xbox Series S. Фото: Xbox / Twitter

Водночас як на території України почав працювати музичний сервіс Spotify, компанія Microsoft опублікувала офіційні зображення нової Xbox Series S і назвала ціну довгоочікуваної консолі.

Відповідне повідомлення було опубліковано в офіційному Twitter-акаунті Xbox, передають Українські Новини.

Після численних публікацій в мережі різноманітної кількості зображень і рендерів сумнівної вірогідності, в Microsoft нарешті внесли ясність і показали, як виглядатиме Xbox Series S, вартість якої складе 299 доларів в США і 299 євро на території Європи.

Найімовірніше, такий вимушений анонс Xbox Series S стався після публікації відомого інсайдера і журналіста Бреда Самса, який розповів про ціну консолі і дату релізу - 10 листопада 2020 року.

Згідно з повідомленням інсайдера WalkingCat, який так само як і Самс опублікував відео в мережі, Xbox Series S на 60% менше Series X, має NVMe-накопичувач на 512 ГБ, підтримує відео в 4K і здатна забезпечувати дозвіл 1440р в іграх.

Зазначається, що консоль можна буде придбати за тарифним планом Xbox All Access за 25 доларів в місяць. У план також увійдуть Xbox Live і Game Pass.

Як повідомляли Українські Новини, в мережі з'явився ролик з новим прототипом смартфона від китайської компанії Vivo, корпус якого здатний змінювати колір за бажанням власника.

Також в Європейському союзі зобов'язали всіх виробників гаджетів встановлювати на пристрої єдиний тип кабелю зарядного пристрою.

Більше новин про: Microsoft Xbox Spotify

Суд повторно заарештував колекцію картин Порошенка, — ДБР
Захворюваність на коронавірус продовжує зростати, а смертність почала падати
Новини
У Мінфіні розповіли, що бюджет 2021 буде соціальним 13:50
Дії МОЗу з протидії епідемії дозволили уникнути високої смертності, – експерт 13:36
Побитого Володимира Балуха підключили до апарату ШВЛ, - Геращенко 13:25
У Раді пропонують карати за "скручування" пробігу автомобілів 13:23
ДБР розслідує справи щодо депутатів Ради всіх фракцій, — заступник директора Бабіков 13:06
більше новин
Петрівка. Фото:
Лідер руху #SavePetrovka звинуватив депутатів Київради у корупції 16:12
Ярославський стане генеральним інвестором і координатором української Кремнієвої Долини в Харкові 20:09
Лідер руху #SavePetrovka Владислав Трубіцин продовжує "антикорупційне тестування влади" 09:25
У Кличка готують матеріальну допомогу багатодітним сім'ям та батькам-вихователям 13:09
Частка контрабандних сигарет в Україні в 2020 році досягла 6%, збиток за попередні три роки – 8,5 млрд грн 15:46
більше новин
Лідер руху #SavePetrovka Владислав Трубіцин продовжує "антикорупційне тестування влади" 09:25
Загрози масштабного наступу бойовиків на Донбасі прокоментували у Генштабі 09:51
В Україні народжуваність за останні 5 років впала на 40% 15:15
ДБР закрило кілька справ про можливі злочини Порошенка 10:25
Зеленський. Фото: Офис Президента
Зеленський порівняв медреформу з радянською електронною грою "Ну, постривай! 17:06
більше новин
В штабі ООС відзвітувала про повне дотримання режиму тиші. Двоє військових зазнали травм
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok