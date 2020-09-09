Досить інсайдерських вкидань. Microsoft показала зображення Xbox Series S і назвала ціну консолі

Водночас як на території України почав працювати музичний сервіс Spotify, компанія Microsoft опублікувала офіційні зображення нової Xbox Series S і назвала ціну довгоочікуваної консолі.

Відповідне повідомлення було опубліковано в офіційному Twitter-акаунті Xbox, передають Українські Новини.

Після численних публікацій в мережі різноманітної кількості зображень і рендерів сумнівної вірогідності, в Microsoft нарешті внесли ясність і показали, як виглядатиме Xbox Series S, вартість якої складе 299 доларів в США і 299 євро на території Європи.

Найімовірніше, такий вимушений анонс Xbox Series S стався після публікації відомого інсайдера і журналіста Бреда Самса, який розповів про ціну консолі і дату релізу - 10 листопада 2020 року.

Згідно з повідомленням інсайдера WalkingCat, який так само як і Самс опублікував відео в мережі, Xbox Series S на 60% менше Series X, має NVMe-накопичувач на 512 ГБ, підтримує відео в 4K і здатна забезпечувати дозвіл 1440р в іграх.

Зазначається, що консоль можна буде придбати за тарифним планом Xbox All Access за 25 доларів в місяць. У план також увійдуть Xbox Live і Game Pass.

Як повідомляли Українські Новини, в мережі з'явився ролик з новим прототипом смартфона від китайської компанії Vivo, корпус якого здатний змінювати колір за бажанням власника.

Також в Європейському союзі зобов'язали всіх виробників гаджетів встановлювати на пристрої єдиний тип кабелю зарядного пристрою.

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