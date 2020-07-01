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01 липня 2020, середа, 11:11 9
Технології 2020-07-01T11:45:02+03:00
Українські Новини
Microsoft запускає безкоштовні курси з інформаційних технологій для 25 млн осіб

Microsoft запускає безкоштовні курси з інформаційних технологій для 25 млн осіб

Елизавета Кесельман
Microsoft, Фінансова криза, професії, Коронавірус
Microsoft. Фото: pixabay
Microsoft. Фото: pixabay

Компанія Microsoft запустила безкоштовний онлайн-курс з інформаційних технологій, та відкрила доступ до навчальних матеріалів LinkedIn Learning, Microsoft Learn і GitHub Learning Lab. Метою компанії - до кінця 2020 року навчити 25 млн людей, щоб допомогти їм освоїти нову професію. Про це повідомляє у своєму блозі Microsoft.

Як наголошується, матеріали будуть доступні на спеціальному сайті чотирма мовами — англійською, французькою, німецькою та іспанською. Організатори надали можливість не тільки вивчити навчальні матеріали для того, щоб оволодіти однією з 10 професій, але знайти можливості для працевлаштування і підготуватися до інтерв'ю.

Професії пов'язані з IT-сферою, однак компанія також надає можливості освоїти навички менеджера з продажу, графічного дизайнера, фінансового аналітика або діджитал маркетолога.

Після закінчення курсу охочі зможуть отримати відповідний сертифікат, який підтверджує отримані навички — він коштуватиме $15. У блозі зазначають, що ініціатива компанії спрямована на прискорення відновлення економіки після коронакризи і допомогу людям, які втратили роботу через пандемію.

Як повідомляли Українські Новини, з січня поточного року Microsoft припинив підтримку Windows 7.

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