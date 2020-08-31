В Еквадорі зафіксовано перший випадок зараження двома штамами коронавірусу

Інститут мікробіології Університету Сан-Франциско-де-Кіто заявив про перший доведений в випадок повторного зараження коронавірусною інфекцією COVID-19 в Еквадорі після того, як про можливість повторного зараження заявили вчені Про це йдеться в повідомленні El Universo, передають Українські новини.

За словами фахівців університету, перший випадок зараження коронавірусом був зафіксований у хворого в травні 2020 року. Тоді він переніс захворювання в легкій формі і вже в липні ПЛР-тест показав негативний результат.

Повторний випадок зараження COVID-19 стався в серпні. Зазначається, що цього разу хворий демонстрував помірні симптоми.

"Геноми вірусу, присутнього у еквадорця з COVID-19, були секвеструвати в травні і ще раз в серпні, що показало, що це два різні штами. Вони належать до різних генетичних груп і мають мутації на різних ділянках", - йдеться в повідомленні університету в Twitter.

Як підкреслюють в університеті, організм виробляв підвищену кількість імуноглобуліну, відповідаючи на коронавірус. Подібна реакція хворого свідчить про те, що не у всіх людей, які перехворіли на коронавірус, виробляється імунітет до COVID-19.

Випадок повторного зараження коронавірусною інфекцією в Еквадорі далеко не перший в світі. Як раніше писали Українські Новини, в країнах Європи почали фіксувати реінфікування у людей, що хворіли на COVID-19 .

Тим часом, в Центрі громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я України звертають увагу на зростання захворюваності на туберкульоз, який був виявлений за минулий місяць.

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